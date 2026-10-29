Чукотка стала единственным регионом РФ с доходами выше 250 тыс. рублей
Чукотский автономный округ оказался единственным регионом России, где среднедушевые денежные доходы во втором квартале 2026 года превысили 250 тыс. руб. в месяц, следует из данных Росстата. Показатель составил 251 866 руб.
На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ со среднем доходом в 192 175 руб., третью строчку занял Ненецкий автономный округ — 165 830 руб. Далее следуют Москва (161 213 руб.) и Магаданская область (159 566 рубю).
Среднероссийский уровень доходов во втором квартале составил 76 716 руб. в месяц. Минимальные значения зафиксированы в Ингушетии (29 128 руб.), Карачаево-Черкесии (35 192 руб.) и Туве (38 139 руб.).
В первом квартале 2026 года доходы на Чукотке составляли 232 195 руб., годом ранее — 206 247 руб. В четвертом квартале 2025 года показатель уже превышал 250 тыс. руб., достигнув 259 039 руб. Росстат обозначил данные за 2026 год как оценочные, за 2025-й — как предварительные.