Чукотка стала единственным регионом РФ с доходами выше 250 тыс. рублей

В первом квартале 2026 года доходы на Чукотке составляли 232 195 руб., годом ранее — 206 247 руб. В четвертом квартале 2025 года показатель уже превышал 250 тыс. руб., достигнув 259 039 руб. Росстат обозначил данные за 2026 год как оценочные, за 2025-й — как предварительные.