На набережной нет потерпевших

Воронежский областной суд отклонил жалобы защитников руководителя управления строительной политики облцентра Евгения Шишкина и главы муниципального учреждения «Дирекция единого заказчика капитального строительства» Александра Кима на продление их ареста в СИЗО. Чиновникам, которых региональное УМВД обвиняет в хищении более 37 млн руб. при реконструкции набережной, предстоит пробыть под стражей как минимум до 27 сентября. Их защитники настаивали на нарушениях при продлении мер пресечения и критиковали следствие за то, что по делу до сих пор не установлен потерпевший.

Александр Ким, глава воронежского МКУ «Дирекция единого заказчика капитального строительства»

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ

В среду, 13 августа, в Воронежском областном суде были рассмотрены апелляционные жалобы защитников Евгения Шишкина и Александра Кима на постановление Ленинского райсуда о продлении им меры пресечения до 27 сентября. Обвиняемые принимали участие в заседании по видеосвязи из СИЗО вместе.

Напомним, чиновников задержали 1 июля. Региональное УМВД обвиняет их в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Уголовное дело было возбуждено после проверки прокуратуры и УФСБ, в ходе которой было выявлено хищение более 37 млн руб. бюджетных денег при устройстве малых архитектурных форм (МАФ) в амфитеатре на Адмиралтейской площади в рамках реконструкции набережной. Генподрядчиком проекта являлось ПАО «Россети Центр» — «Воронежэнерго», стоимость работ составляла 762 млн руб. В правоохранительных органах подробно не объясняли суть обвинений Евгения Шишкина и Александра Кима. По ходатайству следствия, Центральный райсуд Воронежа заключил их в СИЗО на один месяц, а в конце июля меру пресечения продлили на два месяца.

Продление меры пресечения неожиданно для СМИ и адвокатов обвиняемых проходило в Ленинском райсуде Воронежа в выходной день — субботу, 26 июля. Днем ранее в пресс-службе Центрального райсуда Воронежа заверяли «Ъ-Черноземье», что ходатайство следствия будет рассмотрено в этом суде в понедельник, 28 июля. Однако впоследствии выяснилось, что для него была изменена подсудность.

Защита чиновников обжаловала решение Ленинского райсуда. Адвокат Евгения Шишкина Глеб Лефи в апелляционной жалобе указал, что орган следствия не представил доказательств, что его доверитель может воспрепятствовать расследованию или оказать влияние на свидетелей, находясь под более мягкой мерой пресечения.

Заменявший господина Лефи в судебном заседании в облсуде адвокат Игорь Струков отметил, что, удовлетворяя ходатайство, Ленинский райсуд должным образом не мотивировал срок продления меры пресечения, однако дал оценку предъявленному обвинению, чего делать не был должен. Сам Евгений Шишкин поддержал позицию адвокатов, заявив, что дал показания следователю 1 июля и с тех пор с ним не проводилось никаких следственных действий: «Больше меня ни о чем не спрашивали. В прошлую пятницу я подписал согласие на проведение экспертиз».

Защитник Александра Кима Вячеслав Чуприн заявил в облсуде, что следствие до сих пор не установило потерпевшего по уголовному делу: «Следствие спешит взять ранее не судимых людей под стражу по экономическому преступлению, еще не зная, кому причинен ущерб».

Кроме того, адвокат сказал, что не был извещен о заседании по продлению меры пресечения своему доверителю 26 июля. В нем принял участие другой адвокат — Василий Харчевников, от которого господин Ким на тот момент отказался. По словам господина Чуприна, его коллега не передал суду подготовленное чиновником заявление об отводе и не предложил перенести заседание, чтобы обеспечить явку защитника. Таким образом, по мнению Вячеслава Чуприна, было нарушено фундаментальное право Александра Кима на защиту.

Кстати, за два дня до заседания в Ленинском райсуде Василий Харчевников рассказал «Ъ-Черноземье», что уже не является адвокатом господина Кима. В облсуде он проигнорировал вопросы «Ъ-Черноземье».

После изучения доводов защиты и прокуратуры, которая настаивала на законности ареста, рассматривавший жалобы судья облсуда Андрей Матвеев удалился в совещательную комнату. В перерыве Евгений Шишкин и Александр Ким успели поговорить со своими женами Наталией Ткач и Илоной Ким. Чиновники призывали их не переживать. «Только благодаря вам мы и держимся»,— сказал Евгений Шишкин, предположив, что суд не выпустит его из-под стражи. Супруга Александра Кима рассказала ему, что все друзья, знакомые и даже незнакомые люди поддерживают семью (у господина Кима трое детей.— «Ъ») и считают его невиновным.

«Главное, что вы понимаете, что хищений нет, вины нет… На разбирательство нужно время. Это, конечно, абсурд — хватают людей, замечают ошибки в нашей работе, но не замечают в своей. Хотя они судьбоносные»,— отметил господин Ким.

Он также призвал жену не волноваться за него. «Я на свободе по 8 часов никогда не спал!» — пошутил чиновник. «Все, выспался, похудел, теперь давай домой»,— вздохнула его супруга.

После возвращения из совещательной комнаты Андрей Матвеев отменил постановление Ленинского райсуда и принял аналогичное ему решение о продлении ареста Евгения Шишкина и Александра Кима до 27 сентября.

Сергей Толмачев