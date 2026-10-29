Песков назвал странным решение ВСУ атаковать Москву во время саммита

«Это весьма странно, потому что это мирового масштаба событие, которое происходит в столице России, и, конечно, в это время организовывать такую массовую дроновую атаку на Москву — странно»,— пояснил господин Песков. При этом он отметил эффективность работы российской системы ПВО.