Песков назвал странным решение ВСУ атаковать Москву во время саммита
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел странным решение украинской армии атаковать Москву с помощью БПЛА в день саммита «Россия — Африка». Об этом он заявил в комментарии «Вестям».
«Это весьма странно, потому что это мирового масштаба событие, которое происходит в столице России, и, конечно, в это время организовывать такую массовую дроновую атаку на Москву — странно»,— пояснил господин Песков. При этом он отметил эффективность работы российской системы ПВО.
С вечера 28 октября в сторону Москвы летели 613 беспилотников, сообщал мэр Сергей Собянин. 231 дрон был сбит вблизи столицы. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле власти города не привели.