«Россия учит для Африки не только учеников, но и учителей»

Впрочем, ректор Петербургского Политеха Андрей Рудской обратил внимание, что в образовательном партнерстве России и Африки есть и вектор, не предполагающий обучение студентов на территории другой страны. «С 2023 года мы координируем Российско-Африканский сетевой университет (РАФУ) — и сейчас в консорциуме представлено более 80 африканских, и более 100 российских вузов», — рассказал он. В рамках такого взаимодействия вузы из России создают программы в партнерстве с университетами Африки и координируют их проведение. В частности, ректор привел примеры таких программ по машиностроению, которые Политех осуществляет в Алжире; Новосибирский аграрный госуниверситет ведет совместную программу по биотехнологиям с Танзанией, а МЭИ — по электрокатализаторам в ЮАР.