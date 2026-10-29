«Россия учит для Африки не только учеников, но и учителей»
В пресс-службе Минобрнауки «Ъ» отдельно сообщили, что в 29 странах Африки уже действует 58 российских центров открытого образования и ведется преподавание русского языка и базовых дисциплин. В России же флагманом подготовки африканских специалистов, по их мнению, остается РУДН. Также при участии Санкт-Петербургского горного университета создается Международный консорциум технических университетов «Недра Африки», а Российский университет транспорта учредил Российско-Африканский сетевой транспортный университет, объединяющий порядка 40 образовательных структур из России и 13 государств Африки. В Центре изучения Африки НИУ ВШЭ вместе с компанией «Иннопрактика» реализуется программа трансфера компетенций в области цифровизации государственного управления, в которой уже приняли участие более 200 госслужащих из 20 стран Африки, а в РАНХиГС совместно с африканскими партнерами создается хаб для формирования и подготовки управленческих кадровых резервов.