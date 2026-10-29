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«Россия учит для Африки не только учеников, но и учителей»

Образовательное партнерство с регионом нацелено на развитие местных экономик
В 2026 году число студентов из стран Африки, обучающихся в российских вузах, преодолело рекордную отметку в 40 тыс. человек. Об этом заявили представители Минобрнауки РФ в ходе Экономического и гуманитарного форума в рамках третьего саммита «Россия-Африка». Впрочем, как отметили участники профильной сессии, важно не только привлекать иностранцев в вузы РФ, но и повышать квалификацию африканских управленцев для модернизации их собственных национальных систем образования.

Александр Казаков / Коммерсантъ

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В ходе пленарной сессии Экономического и гуманитарного форума «Россия-Африка» Владимир Путин назвал образование «ключевым направлением российско-африканского партнерства». По его словам, сейчас «этот трек взаимодействия развивается на новом технологическом и качественном уровне».
Президентское заявление подробнее раскрыли участники профильной сессии «Векторы развития образовательного партнерства России и Африки». Замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский заметил, что с 2020 года число обучающихся в России африканских студентов увеличилось в полтора раза и в этом учебном году достигло 40 тыс. человек. За шесть лет также выросла и стипендиальная поддержка для студентов из региона — квота на бесплатное обучение в российских вузах теперь составляет 5,5 тыс. мест.
«При этом порядка 25 тыс. студентов из Африки самостоятельно оплачивают обучение в наших вузах, то есть голосуют рублем за наше образование, — рассказал замминистра. — Это значит, что и цены, и качество обучения конкурентоспособны на мировом образовательном рынке».
Также господни Могилевский напомнил, что в рамках «полноценной борьбы за таланты с другими образовательными державами» два года назад в России появилась система грантов для иностранных студентов: в рамках такого финансирования студентам оплачивается проезд, проживание, медицинская страховка и выплачивается стипендия. Рассчитывать на получение поддержки могут участники международной олимпиады «Открытые двери» («Open Doors»), проводимой при поддержке Минобрнауки и Россотрудничества. По словам замминистра, уже более 400 человек из Африки воспользовались такой возможностью.
В качестве еще одного направления развития образовательного партнерства Константин Могилевский упомянул программы, которые проводят представители российских компаний, имеющих филиалы за рубежом. Так, по его словам, «Русал» занимается сопровождением студентов, которые получили образование в российских университетах, после их возвращения на родину. Многих трудоустраивает в свои представительства, то есть «обеспечивают им старт карьеры и рабочее место».
«Мы готовим кадры для африканских государств, а не достаем с африканского континента лучшие умы, как пылесосом, для того, чтобы оставить их здесь, — заявил господин Могилевский. — Это не инструмент развития нашей экономики, а элемент дружеских отношений с иностранными государствами».

В пресс-службе Минобрнауки «Ъ» отдельно сообщили, что в 29 странах Африки уже действует 58 российских центров открытого образования и ведется преподавание русского языка и базовых дисциплин. В России же флагманом подготовки африканских специалистов, по их мнению, остается РУДН. Также при участии Санкт-Петербургского горного университета создается Международный консорциум технических университетов «Недра Африки», а Российский университет транспорта учредил Российско-Африканский сетевой транспортный университет, объединяющий порядка 40 образовательных структур из России и 13 государств Африки. В Центре изучения Африки НИУ ВШЭ вместе с компанией «Иннопрактика» реализуется программа трансфера компетенций в области цифровизации государственного управления, в которой уже приняли участие более 200 госслужащих из 20 стран Африки, а в РАНХиГС совместно с африканскими партнерами создается хаб для формирования и подготовки управленческих кадровых резервов.

Дополнительные возможности сопровождать вернувшихся на родину выпускников российских вузов есть и у местных НКО. С этого года Фонд президентских грантов выдает финансирование на такие цели, добавил проректор по внешним связям КФУ, Казанского федерального университета, Тимирхан Алишев, моделировавший дискуссию.
Постоянный секретарь Министерства образования, науки и технологий Танзании Кэролайн Игнатиус Номбо отметила, что поддержка иностранным студентам нужна и от своего государства, пока они учатся в России. Власти Танзании выплачивают своим обучающимся тут студентам собственную стипендию. «Такие люди понимают, что получат очень качественное образование — и смогут благодаря этому внести вклад в программы развития своей страны», — пояснила она.
Отдельным преимуществом в партнерстве с Россией она назвала «гибкие программы», например, открытие совместных треков с РУДН, когда первые два года студент учится в Москве, а затем продолжает курс уже в одном из университетов Танзании. «Во время учебы в России наши студенты, как мы видим, активно практикуются в местных компаниях и имеют не только теоретический, но и реальный практический опыт — в конечном итоге это помогает нашей стране решать проблему и безработицы, и нехватки квалифицированных кадров»,— заключила она.
Студенты медицинского факультета РУДН

Студенты медицинского факультета РУДН

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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Впрочем, ректор Петербургского Политеха Андрей Рудской обратил внимание, что в образовательном партнерстве России и Африки есть и вектор, не предполагающий обучение студентов на территории другой страны. «С 2023 года мы координируем Российско-Африканский сетевой университет (РАФУ) — и сейчас в консорциуме представлено более 80 африканских, и более 100 российских вузов», — рассказал он. В рамках такого взаимодействия вузы из России создают программы в партнерстве с университетами Африки и координируют их проведение. В частности, ректор привел примеры таких программ по машиностроению, которые Политех осуществляет в Алжире; Новосибирский аграрный госуниверситет ведет совместную программу по биотехнологиям с Танзанией, а МЭИ — по электрокатализаторам в ЮАР.
Расширяют такую работу, по словам господина Рудского, при помощи системы целевой подготовки и повышения квалификации управленческих кадров для национальных систем образования. «Мы обучаем в рамках летних программ ректоров и проректоров — тех, кто будет управлять у себя в стране университетскими программами и модернизировать свою систему образования и науки, то есть осуществляем кастомизированное повышение квалификации управленческих кадров под запрос конкретной страны»,— указал он.
«Для приобретения суверенности государству важны свои квалифицированные кадры, которые она может самостоятельно воспроизводить, то есть обучать, — заметил представитель Мали Исса Того, получивший высшее образование в Петербургском Политехе. — Поэтому сейчас Россия учит для Африки не только учеников, но и учителей, а значит, дает нам не рыбу, а удочку».
Программы, разрабатываемые в России для иностранных студентов, а также треки, которые готовятся совместно для вузов региона должны быть составлены с учетом местных особенностей культуры, языка и восприятия информации, заметил ректор РГГУ Андрей Логинов. По его мнению, африканистика в России сегодня находится не на самом высоком уровне, поэтому нужно уделить развитию этого направления больше внимания в отечественных университетах. Таким образом, уверен господин Логинов, удастся гораздо активнее проводить исследования культуры стран Африки, которые будут применяться и при создании образовательных программ.
Отдельное внимание ректор обратил и на создание программ по русской культуре для африканских стран, а также поддержку местных русистов. «Необходимо разработать междисциплинарный модуль Russian studies с упором на совместную историю России и Африки, которая освещается гораздо меньше, чем могла бы. Программа должна быть ориентирована на разные языковые группы»,— предложил он.
«База, для того, чтобы в стране могли думать об образовании и развитии этой сферы — наличие мира и безопасности в стране. И сейчас у нас есть этот мир именно благодаря России. Благодаря России мы двигаемся к трансформации и стабилизации»,— подытожил дискуссию министр высшего образования, научных исследований и технологических инноваций Центральноафриканской Республики Жан-Лоран Сисса-Магале, обращаясь к совместной истории регионов.
Высшее образование
Саммит «Россия—Африка»
Российское образование

Авторы

  • Полина Ячменникова
    Полина Ячменникова
    корреспондент