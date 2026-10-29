Силуанов: задача по повышению МРОТ до 35 тыс. к 2030 году будет исполнена

С 1 января 2026 года МРОТ был установлен на уровне 27 093 руб. Показатель рассчитывается на основе медианной зарплаты по стране. В зависимости от региона он может быть выше. Например, в Москве МРОТ равен 39 730 руб., в Санкт-Петербурге — 31 250 руб.