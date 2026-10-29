Силуанов: задача по повышению МРОТ до 35 тыс. к 2030 году будет исполнена
Поставленная президентом задача по повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 35 тыс. руб. к 2030 году будет выполнена. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.
Министр напомнил, что в 2027 году минимальный размер оплаты труда вырастет на 6,8% и составит 28,9 тыс. руб. Повышение МРОТ, в свою очередь, позволит ускорить рост заработных плат работников с невысокими доходами, отметил господин Силуанов.
В 2024 году президент Владимир Путин поручил «опережающими темпами» повысить размер МРОТ к 2030 году — показатель должен быть повышен до 35 тыс. руб. в месяц. Эта мера подтвердит выполнение национальной цели по сохранению населения и повышению благополучия людей, заявлял он.
С 1 января 2026 года МРОТ был установлен на уровне 27 093 руб. Показатель рассчитывается на основе медианной зарплаты по стране. В зависимости от региона он может быть выше. Например, в Москве МРОТ равен 39 730 руб., в Санкт-Петербурге — 31 250 руб.