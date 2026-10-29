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Спорт

Олимпийский чемпион Садулаев уступил Снайдеру в четвертьфинале ЧМ по борьбе

Россиянин Абдулрашид Садулаев, выступающий в весовой категории до 97 кг, проиграл американцу Кайлу Снайдеру в четвертьфинальной схватке на чемпионате мира. Турнир проходит в Астане.
Поединок завершился со счетом 4:4. Борец из США вышел в полуфинал по последнему результативному действию.
На счету 30-летнего Абдулрашида Садулаева две золотые медали Олимпийских игр (2016, 2020). Также он является шестикратным чемпионом мира и пятикратным победителем европейских первенств.
Чемпионат мира завершится 1 ноября. Российские борцы выступают на нем с национальной символикой.
Борьба

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент