Набережная несвободных

Воронежский облсуд отклонил жалобы на арест чиновников строительного блока мэрии Воронежа по делу о хищении более 37 млн руб. при реконструкции Петровской набережной. Под стражей им предстоит пробыть как минимум до 27 июля. Их адвокаты уверены, что в деле нет доказательств причастности подзащитных к преступлениям, а материалы следствия содержат множество нарушений.

Следствие усмотрело хищение при поставке скамеек для Петровской набережной

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В четверг, 10 июля, Воронежский облсуд рассмотрел апелляционные жалобы защитников руководителя управления строительной политики мэрии Евгения Шишкина и главы муниципальной дирекции единого заказчика капитального строительства Александра Кима на решения Центрального райсуда, заключившего их под стражу до 29 июля. Прошения о смягчении для них мер пресечения были отклонены. Суд лишь сократил срок ареста на два дня.

Евгения Шишкина и Александра Кима задержали 1 июля. Причиной стало возбужденное региональным управлением МВД уголовное дело о мошенническом хищении более 37 млн руб. во время первого этапа масштабной реконструкции Петровской набережной в Воронеже (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Напомним, госконтракт на работы стоимостью более 762 млн руб. был заключен в 2022 году с ПАО «Россети Центр» — «Воронежэнерго».

Основанием для возбуждения уголовного дела стала совместная проверка прокуратуры и УФСБ, проведенная в этом году. Согласно материалам дела, в ходе нее был установлен факт хищения бюджетных денег при устройстве малых архитектурных форм (МАФ) в амфитеатре на Адмиралтейской площади. Следствие считает, что итоговый объект не соответствует проекту: проведенная оперативниками экспертиза показала, что установленные на площади бетонные скамейки с деревянными сиденьями могут стоить немногим более 7 млн руб., тогда как за них было заплачено из бюджета свыше 45 млн руб.

Господа Шишкин и Ким не признают вину. Их защитники считают, что в материалах следствия нет никаких доказательств их возможной причастности к преступлению.

В процессе рассмотрения апелляционных жалоб чиновники участвовали по видеосвязи из следственного изолятора №3. Евгений Шишкин рассказал, что накануне ему было предъявлено обвинение. Его защитники просили смягчить меру пресечения. Адвокат Глеб Лефи указал, что в материалах дела нет указания на то, каким способом его доверитель участвовал в преступлении.

«Я вижу в них только коммерческие отношения администрации города с коммерческими фирмами, в процессе которых неустановленные лица, одним из которых предположительно является мой подзащитный, совершили преступление. Других обстоятельств нет»,— сказал господин Лефи. Второй адвокат Наталья Карташова отметила, что суровая мера пресечения затрагивает членов семьи господина Шишкина: его супруга находится в декретном отпуске, а старший ребенок имеет хроническое заболевания, для лечения которых необходимо наблюдение у врачей и покупка лекарств.

Руководитель управления строительной политики мэрии Воронежа Евгений Шишкин на суде



По видеосвязи выступил и сам Евгений Шишкин. Он напомнил, что контракт с компанией «Россети» был заключен по 44-ФЗ при его предшественнике (до господина Шишкина управление возглавлял Игорь Добрынин.— «Ъ»).

«С учетом вносимых изменений до апреля 2023 года, когда я занял должность, контролирующими службами области и города были подписаны акты. Потом было подготовлено техзадание, подписанное уже мной. И, соответственно, с учетом разработанной документации и прохождения экспертизы мы платили сумму "Россетям", у которых мы видели только одного субподрядчика — СМУ №19»,— сказал господин Шишкин. Он подчеркнул, что проект реконструкции набережной был разработан одной из самых крупных проектных организаций — «Проектинжинирингом», а результаты работы проходили через областной центр госэкспертизы, чье мнение является «аксиомой».

«Специфика моей работы предполагает общение со всеми проверяющими органами. Я и мои подчиненные по первому звонку без официальных требований являемся в областную прокуратуру, в УФСБ, в УМВД, в Следственный комитет. Я сам максимально заинтересован в самом тщательном рассмотрении этого дела и никак ему не буду препятствовать»,— добавил чиновник.

По данным его защиты, он и не может этого сделать: последний заграничный паспорт главы управления истек в 2012 году. Суд, впрочем, не нашел оснований для отмены ареста в СИЗО.

О смягчении меры пресечения облсуд также просили и защитники Александра Кима. Он сам рассказал, что накануне не подписал постановление о привлечении его в качестве обвиняемого из-за ошибок в документе. Адвокат Василий Харчевников объяснил необходимость освобождения своего доверителя тем, что при избрании меры пресечения его доверителю истек 48-часовой срок задержания. Он сослался на ст. 94 УПК, согласно которой в таком случае подозреваемый должен быть освобожден.

Глава муниципальной дирекции единого заказчика капитального строительства Воронежа Александр Ким на суде



По словам адвоката, в деле нет доказательств причастности господина Кима к преступлению, так как в документах, на которых базируется следствие, нет его подписей. Второй адвокат Вячеслав Чуприн отметил тот факт, что экспертизу следствия провел эксперт с «просроченной» лицензией.

Сам Александр Ким рассказал о жестком задержании: с обыском к нему домой оперативники пришли в 6 утра, сразу заковали его в наручники, поставили на колени, а также забрали у него, его супруги и дочери телефоны.

«Я никакого сопротивления не оказывал, для меня это был очень большой шок, так как я законопослушный гражданин. Никаких преступных действий я не совершал. Я порядочный человек, семьянин (у господина Кима трое детей.— «Ъ»), люблю детей, жену родителей. Для меня нет смысла куда-то бежать — это пагубно скажется на моем отце, который является инвалидом первой группы и которого я навещаю каждую неделю»,— сказал обвиняемый. В итоге облсуд, впрочем, не нашел оснований для его освобождения.

Сергей Толмачев