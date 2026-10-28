Главные новости за 28 октября. Ростов-на-Дону и область
Ростовская область в 2027–2029 годах планирует списать две трети задолженности муниципальных образований перед областным бюджетом по отдельным бюджетным кредитам. Это следует из постановления регионального правительства об основных направлений бюджетной и налоговой политики региона на 2027–2029 годы, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Инспекция государственного портового контроля ФБУ «Администрация „Волго-Дон"» зафиксировала на судах 31 нарушение требований нормативных документов за девять месяцев 2026 года. Рост к аналогичному периоду 2025 года — 40,9%, когда речь шла о 22 нарушениях. Как сообщили «РБК Ростов» в надзорном органе, динамика наблюдений растёт синхронно с активностью самих проверок: осмотрено вдвое больше судов. По итогам девяти месяцев этого года осмотрели восемь судов, а за аналогичный период 2025 года — четыре. Иными словами, надзорная работа удвоилась по охвату, а нарушения росли с опережением — примерно на 40%.
Ростовская область планирует перенести часть расходов на строительство и реконструкцию объектов государственной и муниципальной собственности с 2027 года на 2028–2029 годы или за пределы текущего бюджетного цикла. Соответствующая информация содержится в постановлении регионального правительства об основных направлениях бюджетной и налоговой политики региона на 2027–2029 годы, с которым ознакомился «Ъ-Ростов». Речь идет об объектах, не относящихся к дорожному хозяйству. Перенос сроков будет осуществляться с учетом уже заключенных государственных и муниципальных контрактов, доходной базы областного бюджета и возможностей финансирования.
В Ростовской области в 2027–2029 годах намерены отказаться от налоговых льгот, которые не оказывают стимулирующего влияния на налогоплательщиков и не обеспечивают бюджетной отдачи. Об этом говорится в постановлении правительства региона об основных направлениях бюджетной и налоговой политики, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и ограничении конкуренции при государственных закупках. Фигурантами стали главный врач одного из учреждений здравоохранения города и гендиректор коммерческой организации, работающей на рынке поставок медоборудования и изделий. В зависимости от роли каждого подозреваемым вменяются ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции), сообщили в СУ СК России по региону. Гендиректор поставщика организовал участие в госзакупках пяти подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей — классическая «футбольная стенка», имитировавшая конкуренцию заявок на торгах, тогда как исход борьбы был предрешен. Итог: 109 заключенных контрактов на общую сумму более 143 млн рублей на поставку медицинских изделий, препаратов и иных товаров.
ГК «Автодор» предложила автомобилистам абонементы со скидкой до 60% на проезд по реконструируемому участку трассы М-4 «Дон» после того, как жители нескольких районов Ростовской области собрали более 5 тыс. подписей против введения платы. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе компании. Речь идет об участке возле Шахт, который планируется сделать платным после завершения реконструкции в 2027 году.
ООО «ЮгАгроХолдинг» обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о собственном банкротстве. Компания указала задолженность в размере 4,79 млрд руб. Суд пока не принял заявление к производству, поэтому речь идет о заявленной сумме долга, а не о требованиях кредиторов, уже подтвержденных в деле о банкротстве.