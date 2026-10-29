Международные резервы России достигли $729,6 млрд
Объем международных резервов России составил $729,6 млрд. За неделю показатель увеличился на $6,4 млрд, или на 0,9%, следует из данных Банка России.
Регулятор объяснил рост преимущественно положительной переоценкой активов. На конец дня 16 октября объем резервов оценивался в $723,2 млрд.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. В их состав входят монетарное золото, специальные права заимствования и другие резервные активы.