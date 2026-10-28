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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Ростовской области количество нарушений на судах выросло на 41%

Инспекция государственного портового контроля ФБУ «Администрация „Волго-Дон"» зафиксировала на судах 31 нарушение требований нормативных документов за девять месяцев 2026 года. Рост к аналогичному периоду 2025 года — 40,9%, когда речь шла о 22 нарушениях. Как сообщили «РБК Ростов» в надзорном органе, динамика наблюдений растёт синхронно с активностью самих проверок: осмотрено вдвое больше судов.
По итогам девяти месяцев этого года осмотрели восемь судов, а за аналогичный период 2025 года — четыре. Иными словами, надзорная работа удвоилась по охвату, а нарушения росли с опережением — примерно на 40%.
Мария Хоперская