Флавиу Болсонару запутался в формулировках
Бывший кандидат в президенты Бразилии пожаловался на украденные выборы
Экс-кандидат в президенты Бразилии Флавиу Болсонару, покинувший страну почти сразу после проигрыша на выборах 25 октября, заявил по прибытии в США, что именно он является законно избранным президентом Бразилии, пообещав продолжать борьбу в изгнании. Попытка заявить о себе как о «президенте в подполье» из американского штата Флорида обернулась конфузом: политику пришлось трижды переписывать свой манифест в соцсетях, меняя формулировки на более сдержанные.
Скандальное заявление о том, что нынешнее руководство Бразилии прибегло к подтасовке выборов 25 октября и украло 10 млн голосов, тогда как «истинно избранный президент» — Флавиу Болсонару, правый политик сделал, уже будучи на американской территории. «Я не собирался покидать родину, но я прекрасно понимаю, чем это кончается. Это классический сценарий государственного переворота»,— заявил Болсонару, сравнив себя с другими политическими деятелями, которые оказались в изгнании, в частности, с бывшим президентом Франции Шарлем де Голлем, который возглавлял «Свободную Францию» из Лондона во время режима Виши.
В обнародованном письме, где Болсонару провозглашает себя настоящим победителем, изначально красовался герб Бразилии образца 1889 года, а название страны на португальском было написано через букву «Z», что совпадает с английским написанием, хотя еще в 1931 году в самой Бразилии букву «Z» заменили на «S».
Команда Болсонару объяснила это «ошибкой верстки» и поспешила исправить текст, и уже через 15 минут журналистам была разослана другая версия, с актуальным гербом. Однако в соцсетях уже успели высмеять заявление.
«Вернись на курсы истории, Болсонару. Бразилии 1889 года больше не существует, как и тебя»,— написал один из пользователей.
Другие стали шутить, что обращение «истинного президента в изгнании» верстали на скорую руку в Майами, скорее всего, с помощью ChatGPT, скопировав первый попавшийся бланк из англоязычного интернета.
Однако некоторые СМИ усмотрели в публикации герба 1889 года и скрытый намек на ностальгию по военной диктатуре. Ведь именно с этим гербом страна жила во время военного переворота в 1964 году и последующей диктатуры. А Флавиу Болсонару, как и его отец, бывший президент Жаир Болсонару, который сейчас находится под домашним арестом в Бразилии, открыто хвалил те времена, противопоставляя их институтам современной «левой» Бразилии. И некоторые наблюдатели полагают, что дата на гербе под манифестом Болсонару — день провозглашения республики в Бразилии 15 ноября 1889 года — свидетельствует о намерении политика выставить себя в качестве защитника «истинной», первоначальной Бразилии, которая захвачена «преступниками».
В последующей версии обращения оппозиционного политика пропало и слово «истинный»: в финальной версии текста фраза «истинный президент» была заменена на «лидер». «Я — лидер, а преступники, укравшие бразильские выборы, являются частью преступной организации, установившей тиранию. Вы, кто жаждал перемен, я не брошу вас, я стану свободным голосом и свободным руководством нашей нации»,— заявил экс-кандидат в соцсети Х 28 октября.
Бразильские СМИ предположили, что в процесс написания текста включились юристы господина Болсонару. Разница между «истинным президентом» и «лидером» с точки зрения бразильского права колоссальная. В соответствии с уголовным законодательством страны публичное заявление о себе как об «истинном президенте» попадает под статью об «узурпации публичной функции». Существует закон о защите бразильского правового государства: закон карает за самопровозглашение себя параллельной исполнительной властью.
Группа бразильских юристов, по сообщениям бразильских СМИ, уже официально обратилась в федеральную полицию с требованием возбудить расследование против Болсонару. Они считают, что налицо признаки преступления по двум статьям: о незаконном использовании государственной символики (герба) частным лицом, а также о попытке подрыва демократических институтов.