Флавиу Болсонару запутался в формулировках

Однако некоторые СМИ усмотрели в публикации герба 1889 года и скрытый намек на ностальгию по военной диктатуре. Ведь именно с этим гербом страна жила во время военного переворота в 1964 году и последующей диктатуры. А Флавиу Болсонару, как и его отец, бывший президент Жаир Болсонару, который сейчас находится под домашним арестом в Бразилии, открыто хвалил те времена, противопоставляя их институтам современной «левой» Бразилии. И некоторые наблюдатели полагают, что дата на гербе под манифестом Болсонару — день провозглашения республики в Бразилии 15 ноября 1889 года — свидетельствует о намерении политика выставить себя в качестве защитника «истинной», первоначальной Бразилии, которая захвачена «преступниками».