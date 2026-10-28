«ЮгАгроХолдинг» подал заявление о банкротстве на 4,8 млрд рублей
ООО «ЮгАгроХолдинг» обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о собственном банкротстве. Компания указала задолженность в размере 4,79 млрд руб. Суд пока не принял заявление к производству, поэтому речь идет о заявленной сумме долга, а не о требованиях кредиторов, уже подтвержденных в деле о банкротстве.
О подаче заявления сообщил «Город N» со ссылкой на картотеку арбитражных дел. До этого холдинг опубликовал на Федресурсе уведомление о намерении обратиться в суд и заявил, что ему не хватает имущества для полного расчета с кредиторами.
Финансовое положение компании ухудшилось на фоне убытков и высокой долговой нагрузки. В 2025 году выручка «ЮгАгроХолдинга» выросла на 4,4%, до 1,4 млрд руб., однако чистый убыток увеличился в 1,6 раза и достиг 435,8 млн руб. Долгосрочные обязательства на конец года составляли 3,7 млрд руб. Еще 406,8 млн руб. хозяйство оценило как ущерб от порчи посевов из-за непогоды. Компания обрабатывает земельный банк площадью более 50 тыс. га в Куйбышевском, Тарасовском и Веселовском районах области.
К финансовым трудностям добавился спор о контроле над предприятием. В сентябре Арбитражный суд Ростовской области признал недействительной сделку от 26 июля 2023 года, по которой Петр Ходыкин приобрел у зернотрейдера «Родные поля» 99,95% долей холдинга за 400 млн руб. Суд также аннулировал последующее дарение 33% долей Татьяне Ходыкиной и обязал вернуть доли «Родным полям», а зернотрейдера — вернуть Петру Ходыкину уплаченные деньги. По сообщению «Интерфакса», истец утверждал, что на момент сделки стоимость актива превышала 1,2 млрд руб., а продажа нанесла компании ущерб. Петр Ходыкин подал апелляцию; решение первой инстанции еще не вступило в силу.
«Родные поля» получили контроль над самим зернотрейдером после отдельного разбирательства с Генпрокуратурой. В январе 2025 года Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск ведомства и обратил 100% долей компании в доход государства; позже актив перешел Росимуществу. Генпрокуратура связывала иск с иностранным контролем над стратегическим зерновым бизнесом. Петр Ходыкин оспаривал действия властей и заявлял о намерении обжаловать решение.
На период корпоративного спора суд арестовал имущество, денежные средства и счета «ЮгАгроХолдинга», сохранив возможность проводить платежи в бюджет, по кредитам и поставщикам. Руководителю также запретили принимать решения о реорганизации и других корпоративных действиях. В октябре суд дополнительно запретил налоговой службе менять юридический адрес холдинга на Волгоградскую область. «Родные поля» указывали, что у компании там нет ни активов, ни органов управления, ни рабочих мест.
Новый процесс может повлиять на судьбу предприятия и его активов, но до принятия заявления судом процедура банкротства не началась. Если суд примет заявление, кредиторам предстоит заявить требования, а арбитражному управляющему — оценить имущество и финансовое состояние должника. Пока дело о контроле над долями также остается в апелляции.