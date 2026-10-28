«ЮгАгроХолдинг» подал заявление о банкротстве на 4,8 млрд рублей

К финансовым трудностям добавился спор о контроле над предприятием. В сентябре Арбитражный суд Ростовской области признал недействительной сделку от 26 июля 2023 года, по которой Петр Ходыкин приобрел у зернотрейдера «Родные поля» 99,95% долей холдинга за 400 млн руб. Суд также аннулировал последующее дарение 33% долей Татьяне Ходыкиной и обязал вернуть доли «Родным полям», а зернотрейдера — вернуть Петру Ходыкину уплаченные деньги. По сообщению «Интерфакса», истец утверждал, что на момент сделки стоимость актива превышала 1,2 млрд руб., а продажа нанесла компании ущерб. Петр Ходыкин подал апелляцию; решение первой инстанции еще не вступило в силу.