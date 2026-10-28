На Дону намерены отменять неэффективные налоговые льготы
В Ростовской области в 2027–2029 годах намерены отказаться от налоговых льгот, которые не оказывают стимулирующего влияния на налогоплательщиков и не обеспечивают бюджетной отдачи. Об этом говорится в постановлении правительства региона об основных направлениях бюджетной и налоговой политики, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Власти планируют провести дальнейшую настройку регионального налогового законодательства и установить ограничения на предоставление налоговых льгот налогоплательщикам, имеющим задолженность по итогам налоговых проверок.
Одновременно предполагается расширять перечень объектов, облагаемых налогом на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости, а также совершенствовать механизм применения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль.
Власти рассчитывают за счет этих мер расширить налогооблагаемую базу и сократить выпадающие доходы областного бюджета.