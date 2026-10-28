На Дону намерены отменять неэффективные налоговые льготы

В Ростовской области в 2027–2029 годах намерены отказаться от налоговых льгот, которые не оказывают стимулирующего влияния на налогоплательщиков и не обеспечивают бюджетной отдачи. Об этом говорится в постановлении правительства региона об основных направлениях бюджетной и налоговой политики, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».