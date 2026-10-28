Главврача и поставщика в Ростове подозревают в картельном сговоре на 143 млн рублей
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и ограничении конкуренции при государственных закупках. Фигурантами стали главный врач одного из учреждений здравоохранения города и гендиректор коммерческой организации, работающей на рынке поставок медоборудования и изделий. В зависимости от роли каждого подозреваемым вменяются ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции), сообщили в СУ СК России по региону.
Гендиректор поставщика организовал участие в госзакупках пяти подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей — классическая «футбольная стенка», имитировавшая конкуренцию заявок на торгах, тогда как исход борьбы был предрешен. Главврач же с октября 2024 года по март 2026 года, действуя из иной личной заинтересованности, указывала подчинённым о преимущественном заключении контрактов с этой организацией и её карманными ИП, а также лично согласовывала стоимость поставляемых товаров.
Итог простых действий на бумаге: 109 заключенных контрактов на общую сумму более 143 млн рублей на поставку медицинских изделий, препаратов и иных товаров — всё это время рынок закупок конкретного медучреждения фактически был закрыт для посторонних игроков.
Сейчас следователи проводят обыски по местам жительства фигурантов, в медицинском учреждении и коммерческих организациях; с подозреваемыми ведутся необходимые следственные действия.