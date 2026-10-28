Главврача и поставщика в Ростове подозревают в картельном сговоре на 143 млн рублей

Гендиректор поставщика организовал участие в госзакупках пяти подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей — классическая «футбольная стенка», имитировавшая конкуренцию заявок на торгах, тогда как исход борьбы был предрешен. Главврач же с октября 2024 года по март 2026 года, действуя из иной личной заинтересованности, указывала подчинённым о преимущественном заключении контрактов с этой организацией и её карманными ИП, а также лично согласовывала стоимость поставляемых товаров.