«Автодор» предложил скидку до 60% после сбора подписей против платной части М-4 «Дон»
ГК «Автодор» предложила автомобилистам абонементы со скидкой до 60% на проезд по реконструируемому участку трассы М-4 «Дон» после того, как жители нескольких районов Ростовской области собрали более 5 тыс. подписей против введения платы. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе компании.
Речь идет об участке возле Шахт, который планируется сделать платным после завершения реконструкции в 2027 году.
Сбор подписей продолжается в Шахтах, Новошахтинске, Красносулинском и Октябрьском районах. Жители выступают против введения платы за проезд, указывая, что альтернативный бесплатный маршрут через Новочеркасск не является равноценной заменой. По оценке участников кампании, поездка из Шахт в Ростов-на-Дону по платной дороге может стоить до 1 тыс. руб.
В «Автодоре» заявили, что понимают обеспокоенность жителей Шахт. При этом правление госкомпании уже приняло решение о введении абонементов на пункте взимания платы на 1021-м км М-4 «Дон».
«Абонементы позволят получить скидку на проезд до 60%»,— сообщили в пресс-службе «Автодора».
Дополнительные льготные программы на этом участке вводить пока не планируется. В компании также напомнили, что бесплатный маршрут из Шахт в Ростов-на-Дону через Новочеркасск примерно на 4 км короче пути по М-4 «Дон».
Реконструкция участка М-4 «Дон» с 933-го по 1024-й км протяженностью 91 км продолжается. После завершения работ здесь будет по три полосы движения в каждом направлении.