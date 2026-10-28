«Автодор» предложил скидку до 60% после сбора подписей против платной части М-4 «Дон»

Сбор подписей продолжается в Шахтах, Новошахтинске, Красносулинском и Октябрьском районах. Жители выступают против введения платы за проезд, указывая, что альтернативный бесплатный маршрут через Новочеркасск не является равноценной заменой. По оценке участников кампании, поездка из Шахт в Ростов-на-Дону по платной дороге может стоить до 1 тыс. руб.