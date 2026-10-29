Итог до итогового

В женском теннисе появилась 17-я по счету первая ракетка мира по итогам года. Чаще всего, восемь раз (1987—1990, 1993—1996), это звание доставалось немке Штеффи Граф, которая сменила на вершине Мартину Навратилову, семикратного лидера WTA (1978, 1979, 1982—1986). 23-кратная победительница турниров Большого шлема американка Серена Уильямс, которая финишировала первой пять раз (2002, 2009, 2013—2015), в этом списке делит лишь третье место со своей соотечественницей Крис Эверт (1975—1977, 1980, 1981). Рыбакиной, учитывая ее возраст, едва ли удастся приблизиться по достижениям к этой четверке, хотя еще пару лет она вполне может находиться на вершине. На данный момент она является единственной представительницей мировой элиты, способной перевернуть ход любого матча за счет одного элемента — подачи. Немного не хватает лишь стабильности в результатах по ходу сезона. Отчасти причина этого кроется в психологии, все-таки Рыбакина — спортсменка с достаточно тонкой нервной системой. Ну и еще периодически ей мешают травмы.