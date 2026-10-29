Итог до итогового
Елена Рыбакина гарантировала себе титул первой ракетки мира по результатам сезона
Лидером рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам 2026 года будет Елена Рыбакина, выигравшая в нынешнем сезоне Открытые чемпионаты Австралии и США, а также турниры в Штутгарте и Нинбо. Это стало ясно после того, как в стартовом для себя матче 1/8 финала Toray Pan Pacific Open, состязания WTA категории 500 c призовым фондом $1,2 млн, 27-летняя представительница Казахстана в двух партиях победила свою соотечественницу Юлию Путинцеву.
Спустя две с половиной недели после того, как Александр Зверев из Германии гарантированно стал лидером мужского рейтинга по итогам нынешнего сезона, определилась и первая ракетка мира года среди женщин. Убедительно обыграв в первом для себя матче токийской «пятисотки» за 1 час 10 минут свою соотечественницу Юлию Путинцеву — 6:2, 6:3, это звание обеспечила себе Елена Рыбакина.
Исход борьбы за первенство, которую 27-летняя представительница Казахстана вела с Ариной Соболенко, абсолютно закономерен.
Рыбакина — единственная теннисистка, выигравшая с января четыре титула, причем два — на мейджорах, Открытых чемпионатах Австралии и США, где ее соперницей в финалах была как раз белоруска.
Две другие очные встречи, состоявшиеся на «тысячниках», в финале в Индиан-Уэллсе и полуфинале в Майами, остались за Соболенко. Но, во-первых, их все-таки невозможно сравнивать по значимости с финалами чемпионатов Большого шлема, а во-вторых, Рыбакина успешнее провела год в целом. Именно она выиграла наибольшее количество матчей, на данный момент — 54 при 11 поражениях, в то время как аналогичные показатели Соболенко — 47 побед и 11 проигрышей.
Избежать спадов по ходу сезона Рыбакиной не удалось. Начав серию турниров на грунте победой на «пятисотке» в Штутгарте, она на Roland Garros уже во втором круге уступила украинке Юлии Стародубцевой и в итоге набрала на этом покрытии не так уж много — 905 очков, а на траве после поражения от бельгийки Элизе Мертенс в третьем круге Wimbledon — вообще лишь 239. Однако Соболенко, чьи аналогичные показатели 710 и 435 баллов соответственно, летом лихорадило не меньше. А чемпионка Roland Garros Мирра Андреева, которая сейчас идет в рейтинге третьей, заметно уступала им в результатах на харде и поэтому вмешаться в спор за первое место на финише сезона шансов практически не имела.
После US Open ситуация уже полностью находилась под контролем Рыбакиной, которая именно в Нью-Йорке опередила Соболенко. Ей оставалось лишь грамотно составить календарь своих выступлений с учетом результатов конкуренток. И когда в середине октября выяснилось, что до решения одной из важнейших задач на сезон остается совсем чуть-чуть, Рыбакина, не откладывая дело до итогового состязания в Индиан-Уэллсе, где теоретически может произойти все что угодно, защитила прошлогодний титул на «пятисотке» в Нинбо и выиграла один матч в Токио. Путинцева, которая стоит в рейтинге на 67-м месте и пробивалась в основную сетку через квалификацию, помешать ей не смогла.
В женском теннисе появилась 17-я по счету первая ракетка мира по итогам года. Чаще всего, восемь раз (1987—1990, 1993—1996), это звание доставалось немке Штеффи Граф, которая сменила на вершине Мартину Навратилову, семикратного лидера WTA (1978, 1979, 1982—1986). 23-кратная победительница турниров Большого шлема американка Серена Уильямс, которая финишировала первой пять раз (2002, 2009, 2013—2015), в этом списке делит лишь третье место со своей соотечественницей Крис Эверт (1975—1977, 1980, 1981). Рыбакиной, учитывая ее возраст, едва ли удастся приблизиться по достижениям к этой четверке, хотя еще пару лет она вполне может находиться на вершине. На данный момент она является единственной представительницей мировой элиты, способной перевернуть ход любого матча за счет одного элемента — подачи. Немного не хватает лишь стабильности в результатах по ходу сезона. Отчасти причина этого кроется в психологии, все-таки Рыбакина — спортсменка с достаточно тонкой нервной системой. Ну и еще периодически ей мешают травмы.