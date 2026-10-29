Умерла сценарист «Союзмультфильма» Жанна Витензон

Жанна Витензон родилась 26 апреля 1929 года в Витебске. В 1930 году ее семья переехала в Москву. В 1952 году Жанна Витензон окончила филологический факультет МГУ. Во время студенческих экспедиций на Север собирала старинные легенды и сказания, которые легли в основу ее творчества.