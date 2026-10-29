Умерла сценарист «Союзмультфильма» Жанна Витензон
Сценарист «Союзмультфильма», детская писательница Жанна Витензон умерла в возрасте 97 лет. О ее смерти сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.
Жанна Витензон родилась 26 апреля 1929 года в Витебске. В 1930 году ее семья переехала в Москву. В 1952 году Жанна Витензон окончила филологический факультет МГУ. Во время студенческих экспедиций на Север собирала старинные легенды и сказания, которые легли в основу ее творчества.
Госпожа Витензон работала сценаристом мультфильмов в 1960-1980-х годах. По ее сценариям выпускали мультфильмы «Союзмультфильм», «Киевнаучфильм», «Беларусьфильм», «Узбекфильм», «Мульттелефильм». Среди ее известных работ — сценарии к мультфильмам «Варежка», «В яранге горит огонь», «Катерок», «Девочка и слон» и другие.