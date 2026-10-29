Блогера-иноагента Михаила Светова заочно приговорили к году колонии
Московский суд заочно назначил блогеру и политику Михаилу Светову (объявлен иноагентом) один год лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
Ранее Светова (иноагент) привлекли к административной ответственности за нарушение требований, установленных для иностранных агентов. Несмотря на это, он продолжил публиковать материалы в социальных сетях без обязательной маркировки. Дополнительно суд запретил Светову (иноагент) администрировать сайты и каналы в течение трех лет.
Михаил Светов (внесен в реестр иноагентов) — политик и общественный деятель, популяризатор правого либертарианства, автор YouTube-канала SVTV и интернет-издания SVTV News. С 2022 года он живет в Бразилии. В июне 2025 года политика оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента на 40 тыс. руб.