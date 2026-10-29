Блогера-иноагента Михаила Светова заочно приговорили к году колонии

Ранее Светова (иноагент) привлекли к административной ответственности за нарушение требований, установленных для иностранных агентов. Несмотря на это, он продолжил публиковать материалы в социальных сетях без обязательной маркировки. Дополнительно суд запретил Светову (иноагент) администрировать сайты и каналы в течение трех лет.