Главные новости за 28 октября: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов
События среды: выбор «Ъ-Черноземье»
Власти Воронежской области спрогнозировали снижение валового регионального продукта на 2% по итогам 2026 года, до 1,9 трлн руб. Основными причинами губернатор региона Александр Гусев назвал уменьшение потребительского и инвестиционного спроса. Он рассчитывает на восстановление экономического роста в ближайшие три года.
Почти все сети АЗС при этом отменили ограничения на продажу топлива. На утро 28 октября бензин АИ-92 продавали более чем на 90% заправок, АИ-95 — на 86%, дизель — примерно на 91%. В региональном правительстве отметили, что ситуация демонстрирует положительную динамику.
В Белгородской области автовладельцам, чьи машины пострадали от атак ВСУ, выплатили около 44 млн руб. компенсаций. За полтора месяца средства получили 326 человек, максимальная выплата составляет 400 тыс. руб. Власти также обсуждают выплаты при повторном повреждении машины и компенсации за другие автомобили одного собственника.
В Курске после атаки БПЛА возник пожар в здании на улице Перекальского, где размещались серверы здравоохранения. Власти предупредили о возможных сбоях сервисов, в том числе записи к врачу. Сотрудников переведут в другое помещение. Погибших и пострадавших нет.
На заводе электромобилей в Липецкой области «Моторинвест» в 2027 году планируют начать сборку кроссовера Voyah Taishan. Если проект реализуют, предприятие в деревне Гребенкино будет выпускать весь российский модельный ряд бренда. Средняя розничная стоимость новинки у дилеров составляет около 10 млн руб. с НДС.
Депутаты тамбовской городской думы избрали Максима Чепурнова заместителем председателя. Его предшественник Валерий Иржанов покинул гордуму после избрания депутатом областного парламента в сентябре. Господину Чепурнову 41 год, он руководит ООО «Тамбовское общество пчеловодов».
Компания «Элитпак» из Орла запустила зерносушильный комплекс производительностью до 20 т зерна в час. Инвестиции превысили 40 млн руб.