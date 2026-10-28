Белгородцы могут начать получать повторные компенсации за поврежденные вновь авто

«Обращаю внимание, что если автомобили получили повреждения и документы для получения компенсационных выплат были поданы до вступления в силу постановления № 444-пп, сейчас необходимо направить документы повторно,— сказал министр. — На момент повреждения транспортного средства заявитель должен являться его собственником. Если после полученных повреждений автомобиль был продан, новый владелец не вправе претендовать на выплату — ее может оформить и получить только тот, кто владел машиной в момент происшествия».