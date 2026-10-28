Белгородцы могут начать получать повторные компенсации за поврежденные вновь авто
Сейчас обсуждается возможность выплаты при повторном повреждении автомобиля, а также компенсации в отношении другого транспортного средства, если у гражданина есть несколько машин. Об этом сообщили в облправительстве со ссылкой на министра автомобильных дорог и транспорта региона Сергея Евтушенко.
Владельцам автомобилей, поврежденных в результате атак со стороны Украины, в Белгородской области выплатили порядка 44 млн руб. Это первые деньги, освоенные из 960 млн руб., которые федеральный центр выделил региону в середине сентября.
Лимит компенсации — 400 тыс. руб.
За полтора месяца их получили 326 автовладельцев. Как сообщил господин Евтушенко, порядок получения выплат регламентируется постановлением правительства Белгородской области № 444-пп, которое вступило в силу 14 сентября 2026 года.
Право на компенсацию имеют только граждане РФ, постоянно проживающие в регионе (хотя поврежденный автомобиль может быть зарегистрирован в любом субъекте). Для оформления выплаты необходимо получить статус потерпевшего и подать документы в муниципалитет, на территории которого произошло происшествие. Выплата осуществляется однократно и применительно к одному транспортному средству.
«Обращаю внимание, что если автомобили получили повреждения и документы для получения компенсационных выплат были поданы до вступления в силу постановления № 444-пп, сейчас необходимо направить документы повторно,— сказал министр. — На момент повреждения транспортного средства заявитель должен являться его собственником. Если после полученных повреждений автомобиль был продан, новый владелец не вправе претендовать на выплату — ее может оформить и получить только тот, кто владел машиной в момент происшествия».
В середине сентября «Ъ-Черноземье» сообщал, что на выплаты компенсаций за автомобили, поврежденные в результате атак ВСУ, Белгородской области из федерального бюджета выделили 960 млн руб. О начале выплат тогда сообщил врио губернатора Александр Шуваев. В августе «Ъ-Черноземье» писал, что белгородские власти сократили компенсации за поврежденное авто до 400 тыс. руб. Ранее сумма выплаты рассчитывалась исходя из рыночной стоимости машины.