Максим Чепурнов стал вице-спикером Тамбовской гордумы

Максиму Чепурнову 41 год. Он родился в Тамбове. В 2007 году окончил магистратуру Тамбовского государственного технического университета по направлению «Метрология, стандартизация и сертификация». С 2008 года владеет и руководит ООО «Тамбовское общество пчеловодов». В соцсетях характеризует себя как коммуникабельного, стрессоустойчивого человека с активной жизненной позицией.