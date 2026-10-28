Максим Чепурнов стал вице-спикером Тамбовской гордумы
Депутаты Тамбовской городской Думы на последнем заседании утвердили Максима Чепурнова на должность заместителя председателя. Его избрали путем тайного голосования. Ранее этот пост занимал Валерий Иржанов, покинувший горпарламент в связи с избранием депутатом областной думы в сентябре 2026 года. Об этом сообщили в гордуме.
Максиму Чепурнову 41 год. Он родился в Тамбове. В 2007 году окончил магистратуру Тамбовского государственного технического университета по направлению «Метрология, стандартизация и сертификация». С 2008 года владеет и руководит ООО «Тамбовское общество пчеловодов». В соцсетях характеризует себя как коммуникабельного, стрессоустойчивого человека с активной жизненной позицией.
В 2025 году господин Чепурнов избрался в гордуму по одномандатному округу № 7. Возглавил комитет по градостроительству, муниципальному имуществу, землепользованию и поддержке предпринимательства.