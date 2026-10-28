Сервисы здравоохранения в Курске могут работать со сбоями из-за атаки ВСУ

В ежедневной сводке об атаках на регион господин Хинштейн уточнил, что в Курске горела кровля административного здания. Всего за сутки над областью сбили 168 беспилотников. ВСУ 39 раз применили артиллерию и семь раз сбросили с дронов взрывные устройства. В результате пострадали трое мирных жителей: 50-летний, 45-летний и 49-летний мужчины во Льгове.