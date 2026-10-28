Сервисы здравоохранения в Курске могут работать со сбоями из-за атаки ВСУ
Беспилотники ВСУ атаковали Курск. Из-за падения обломков дронов произошел пожар в здании на улице Перекальского. В нем находились серверы здравоохранения — власти прогнозируют сбой информационной системы и неполадки в работе некоторых сервисов, в том числе при записи к врачу. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в «Максе».
Сбои в работе серверов связаны с повреждением техники в здании. Работающих там курян переведут в другое помещение.
Погибших и пострадавших нет. Пожар локализован.
В ежедневной сводке об атаках на регион господин Хинштейн уточнил, что в Курске горела кровля административного здания. Всего за сутки над областью сбили 168 беспилотников. ВСУ 39 раз применили артиллерию и семь раз сбросили с дронов взрывные устройства. В результате пострадали трое мирных жителей: 50-летний, 45-летний и 49-летний мужчины во Льгове.
Сегодня утром последствия атак БПЛА также были установлены в Воронежской и Липецкой областях. В первом регионе повреждены фасад частного дома и машина в облцентре. Во втором за медпомощью обратился один человек — госпитализация ему не потребовалась. В Липецке выбиты окна во многоквартирном доме.