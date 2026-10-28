Воронежские власти заявили о снятии ограничений на продажу бензина

«Практически все федеральные поставщики, как до этого и региональные, отказались от ограничений при покупке топлива в один бак или в специальную тару. Участники рынка пока характеризуют ситуацию с наличием популярных видов топлива как напряженную, но с позитивными трендами»,— добавили в правительстве Воронежской области.