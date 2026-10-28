Воронежские власти заявили о снятии ограничений на продажу бензина
Практически все сети автозаправочных станций в Воронежской области сняли ограничения при продаже автомобильного топлива. Об этом региональное правительство сообщило 28 октября. На утро среды бензин марки АИ-92 продавали более чем на 90% АЗС в регионе, марки АИ-95 — на 86% станций, дизельное топливо предлагали около 91% заправок.
«Средняя цена у федеральных поставщиков составила: АИ-92 — 67,21 руб.; АИ-95 — 72,58 руб.; ДТ — 78,95 руб. Стоимость литра топлива на АЗС местных сетей продолжает снижаться и на утро 28 октября составила: АИ-92 — 91,43 руб. (за сутки уменьшилась на 1,5 руб.); АИ-95 — 103,7 руб. (уменьшилась на 1,6 руб.); ДТ — 88,6 руб. (снизилась на 0,3 руб.)»,— заявили в облправительстве по итогам ежедневного мониторинга.
Росстат результаты мониторинга за последнюю неделю пока не публиковал.
«Практически все федеральные поставщики, как до этого и региональные, отказались от ограничений при покупке топлива в один бак или в специальную тару. Участники рынка пока характеризуют ситуацию с наличием популярных видов топлива как напряженную, но с позитивными трендами»,— добавили в правительстве Воронежской области.
В регионах Черноземья постепенно восстанавливается доступность бензина, а власти смягчают правила его продажи. Независимые операторы по-прежнему сталкиваются с проблемами поставок, а антимонопольные ведомства рассматривают дела в отношении участников рынка. Эксперты отмечают снижение цен и рост защищенности нефтеперерабатывающих заводов.