Орловский производитель крупы вложил более 40 млн в зерносушильный комплекс
Компания из Орла ООО «Элитпак» запустила новый зерносушильный комплекс, способный обрабатывать до 20 т зерна в час. Объем инвестиций в проект превысил 40 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.
Оборудование компании позволяет перерабатывать до 2 т сырья в час, соблюдая стандарты качества и безопасности. В 2022 году предприятие открыло собственное производство круп, выпуская перловую, ячневую и пшеничную крупы, а также колотый горох.
По данным Rusprofile, ООО «Элитпак» зарегистрировали в Орле в 2004 году. Компания занимается производством крупы и гранул из зерновых культур. Уставный капитал составляет 90 тыс. руб. Директором является Светлана Исаева. Единственный учредитель — Максим Харламов. По итогам 2025 года выручка компании составила 71 млн руб., увеличившись на 1,4% по сравнению с 2024-м (70 млн руб.). Чистая прибыль выросла с 21 млн до 25 млн руб., или на 19%.
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