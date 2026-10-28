Орловский производитель крупы вложил более 40 млн в зерносушильный комплекс

По данным Rusprofile, ООО «Элитпак» зарегистрировали в Орле в 2004 году. Компания занимается производством крупы и гранул из зерновых культур. Уставный капитал составляет 90 тыс. руб. Директором является Светлана Исаева. Единственный учредитель — Максим Харламов. По итогам 2025 года выручка компании составила 71 млн руб., увеличившись на 1,4% по сравнению с 2024-м (70 млн руб.). Чистая прибыль выросла с 21 млн до 25 млн руб., или на 19%.