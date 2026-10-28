Воронежские власти спрогнозировали падение ВРП на 2% по итогам этого года
Губернатор Воронежской области Александр Гусев на заседании правительства региона поделился, что по итогам 2026 года объем валового регионального продукта (ВРП) прогнозируется на уровне 1 трлн 948 млрд руб. Это на 2% ниже уровня 2025 года. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Глава региона представил прогноз социально-экономического развития до 2029 года, параметры которого лягут в проект облбюджета на ближайшую трехлетку. По его словам, несмотря на «некоторое замедление экономической динамики» в этом году, власти рассчитывают на восстановление роста в ближайшие три года.
«Основные причины — снижение потребительского и инвестиционного спроса»,— пояснил господин Гусев.
По словам губернатора, в 2027 году индекс физического объема ВРП должен составить 100,8%, в 2028 году — 103,6%, в 2029 году — 103,5%. Одним из приоритетов обозначена промышленность. За три года объем промышленного производства в регионе должен увеличиться на 8,3% (в среднем за год — 2,7%). В агропромышленном комплексе (АПК), несмотря на сложные погодные условия и высокую базу прошлого года, по итогам ожидается рост сельхозпроизводства на 1,2%. В 2027–2029 годах прогнозируется увеличить объем на 7,3%.
Также Александр Гусев привел данные по инвестициям. В первом полугодии 2026 года их объем составил 122,9 млрд руб. По итогам года прогнозируется достичь прошлогоднего показателя — 390 млрд руб.
«Наша задача — обеспечивать устойчивость экономики Воронежской области, поддерживать предприятия, привлекать инвестиции, создавать условия для развития региона. Считаю, что с выполнением этой задачи справляемся»,— заявил губернатор.
В марте «Ъ-Черноземье» писал, что в 2025 году ВРП составлял 1,8 трлн руб. Видимо, впоследствии сумма регионального продукта была пересчитана.