Воронежские власти спрогнозировали падение ВРП на 2% по итогам этого года

По словам губернатора, в 2027 году индекс физического объема ВРП должен составить 100,8%, в 2028 году — 103,6%, в 2029 году — 103,5%. Одним из приоритетов обозначена промышленность. За три года объем промышленного производства в регионе должен увеличиться на 8,3% (в среднем за год — 2,7%). В агропромышленном комплексе (АПК), несмотря на сложные погодные условия и высокую базу прошлого года, по итогам ожидается рост сельхозпроизводства на 1,2%. В 2027–2029 годах прогнозируется увеличить объем на 7,3%.