Главные новости за 28 октября. Новороссийск
Верховный суд РФ отказал ООО «Нефтепродуктсервис» в передаче кассационной жалобы на рассмотрение Судебной коллегии, поставив точку в споре с администрацией Новороссийска о строительстве многотопливной автозаправочной станции (АЗС) на улице Рязанской.
ООО «ДелоПортс» (входит в группу «Дело») выплатило купонный доход по биржевым облигациям серий 001P-05 и 001P-06. Общий объем выплат составил 203 775 000 рублей.
Городская Дума Новороссийска приняла решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. Соответствующее решение подписано временно исполняющей полномочия главы Новороссийска Натальей Ищенко и председателем Думы Андреем Антоновым.
В Новороссийске и еще девяти муниципалитетах Краснодарского края с 22 октября введен режим повышенной готовности, связанный с организацией вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО).
Новороссийское бизнес-сообщество за 2026 год получило от краевого Фонда микрофинансирования заметную денежную поддержку: с начала года предпринимателям города выдано 10 займов на общую сумму 32 250 000 рублей.