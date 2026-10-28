Верховный суд не разрешил построить АЗС на улице Рязанской в Новороссийске
Верховный суд РФ отказал ООО «Нефтепродуктсервис» в передаче кассационной жалобы на рассмотрение Судебной коллегии, поставив точку в споре с администрацией Новороссийска о строительстве многотопливной автозаправочной станции (АЗС) на улице Рязанской. Таким образом, компания не смогла обжаловать решение Арбитражного суда Краснодарского края, ранее подтвержденное апелляцией и кассацией.
По данным Rusprofile, ООО «Нефтепродуктсервис» зарегистрировано 13 августа 2001 года в Новороссийске и уже более двадцати лет работает в сфере оптовой торговли твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Генеральным директором является Лариса Соболева, а единственным учредителем выступает Марина Иванова. Выручка в 2025 году составила 315,7 млн руб., чистая прибыль — 2,8 млн руб.
Как следует из материалов дела, компании на праве собственности принадлежит земельный участок площадью 5 594 кв. м, предназначенный для размещения АЗС. Однако управление архитектуры и градостроительства администрации города дважды — в марте и сентябре 2024 года — отказало в выдаче разрешения на строительство. Причиной стало отсутствие согласования архитектурно-градостроительного облика объекта, а также проекта организации дорожного движения.
Арбитражный суд Краснодарского края в октябре 2025 года встал на сторону администрации, указав, что заявитель, получив градостроительный план в 2022 году, обратился за разрешением лишь спустя два года, когда в городе уже действовали новые требования к облику новых объектов АЗС. Суд также отметил, что компания не представила доказательств разработки схемы транспортных коммуникаций и не обращалась в профильное муниципальное учреждение для подготовки проекта дорожного движения.
Особое внимание в решении суда уделено статусу города. «При соблюдении баланса частных и публичных интересов в вопросе осуществления строительства в Новороссийске необходимо, прежде всего, учитывать статус города-героя. Выдача в защиту экономических интересов заявителя разрешения на строительство АЗС в отсутствие надлежащего обеспечения архитектурно-градостроительного облика объекта повлечет нарушение публичных интересов и прав неопределенного круга лиц», — подчеркнул суд.
Апелляционная и кассационная инстанции оставили это решение без изменения. Теперь Верховный суд РФ подтвердил законность действий мэрии, отказав в дальнейшем рассмотрении жалобы.