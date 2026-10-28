Верховный суд не разрешил построить АЗС на улице Рязанской в Новороссийске

Арбитражный суд Краснодарского края в октябре 2025 года встал на сторону администрации, указав, что заявитель, получив градостроительный план в 2022 году, обратился за разрешением лишь спустя два года, когда в городе уже действовали новые требования к облику новых объектов АЗС. Суд также отметил, что компания не представила доказательств разработки схемы транспортных коммуникаций и не обращалась в профильное муниципальное учреждение для подготовки проекта дорожного движения.