Новороссийский бизнес получил 32 млн рублей в рамках нацпроекта
Новороссийское бизнес-сообщество за 2026 год получило от краевого Фонда микрофинансирования заметную денежную поддержку: с начала года предпринимателям города выдано 10 займов на общую сумму 32 250 000 рублей. Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации города.
Направления использования средств: модернизация производства, закупка оборудования, расширение ассортимента и «внедрение новых рабочих кадров» — то есть создание рабочих мест. Последний пункт важен вдвойне: микрозаймы, в отличие от кредитов банков, меньше давят на заемщика ставкой, но и требуют от предпринимателя показать социальный эффект — растущую занятость и налоги.