Новороссийский бизнес получил 32 млн рублей в рамках нацпроекта

Направления использования средств: модернизация производства, закупка оборудования, расширение ассортимента и «внедрение новых рабочих кадров» — то есть создание рабочих мест. Последний пункт важен вдвойне: микрозаймы, в отличие от кредитов банков, меньше давят на заемщика ставкой, но и требуют от предпринимателя показать социальный эффект — растущую занятость и налоги.