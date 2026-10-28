В Новороссийске объявили конкурс на должность главы города
Городская Дума Новороссийска приняла решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. Соответствующее решение подписано временно исполняющей полномочия главы Новороссийска Натальей Ищенко и председателем Думы Андреем Антоновым.
Согласно документу, опубликованному на сатйе гордумы, конкурс состоится 9 февраля 2027 года.
Прием документов от претендентов начнется 23 ноября 2026 года и завершится 29 декабря 2026 года.
Участвовать в конкурсе могут граждане, выдвинутые губернатором Краснодарского края, общественными объединениями, собраниями граждан по месту работы или жительства, а также в порядке самовыдвижения. Кандидатам необходимо соответствовать ряду требований, в том числе иметь высшее образование и стаж не менее пяти лет на руководящих должностях либо не менее трех лет на должностях муниципальной или государственной гражданской службы высшей (главной) группы. Помимо этого, претенденты должны знать Конституцию РФ, федеральное и краевое законодательство, устав Новороссийска, а также обладать навыками оперативного принятия управленческих решений и организации работы.
Конкурс пройдет в два этапа. На первом, который проводится в отсутствие участников, комиссия оценит полноту и достоверность представленных документов и соответствие кандидатов установленным требованиям. По итогам этапа принимается решение о допуске ко второму этапу либо об отказе. Второй этап пройдет в форме индивидуального собеседования, по результатам которого члены комиссии выставят каждому участнику баллы от 0 до 10. В городскую Думу будут представлены не менее двух кандидатов, набравших наибольшее количество баллов.
С декабря 2021 года Новороссийск возглавляет Андрей Кравченко. Срок его полномочий истекает 29 декабря 2026 года.
После назначения конкурса сформируют комиссию из восьми человек: половину ее состава определит городская дума, еще четырех членов назначит губернатор Краснодарского края. Комиссия рассмотрит заявки претендентов и представит депутатам не менее двух кандидатов. Главу на пятилетний срок выберет городская дума.
Сам Андрей Кравченко ранее не исключал своего участия в новом конкурсе.