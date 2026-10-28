В Новороссийске объявили конкурс на должность главы города

Участвовать в конкурсе могут граждане, выдвинутые губернатором Краснодарского края, общественными объединениями, собраниями граждан по месту работы или жительства, а также в порядке самовыдвижения. Кандидатам необходимо соответствовать ряду требований, в том числе иметь высшее образование и стаж не менее пяти лет на руководящих должностях либо не менее трех лет на должностях муниципальной или государственной гражданской службы высшей (главной) группы. Помимо этого, претенденты должны знать Конституцию РФ, федеральное и краевое законодательство, устав Новороссийска, а также обладать навыками оперативного принятия управленческих решений и организации работы.