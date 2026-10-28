В оперштабе объяснили введение режима повышенной готовности из-за мусора в Новороссийске

В Новороссийске и еще девяти муниципалитетах Краснодарского края с 22 октября введен режим повышенной готовности, связанный с организацией вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). Распоряжение краевых властей, объяснили в кубанском оперштабе, позволит продолжить использование действующих полигонов и сохранить существующую схему обращения с мусором на время реконструкции объектов и оформления разрешительной документации.