В оперштабе объяснили введение режима повышенной готовности из-за мусора в Новороссийске
В Новороссийске и еще девяти муниципалитетах Краснодарского края с 22 октября введен режим повышенной готовности, связанный с организацией вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). Распоряжение краевых властей, объяснили в кубанском оперштабе, позволит продолжить использование действующих полигонов и сохранить существующую схему обращения с мусором на время реконструкции объектов и оформления разрешительной документации.
Как пояснили в администрации края, из-за исчерпания вместимости часть объектов переведена в режим пунктов временного накопления отходов, другие нуждаются в реконструкции. Принятые меры призваны не допустить сбоев в графиках вывоза мусора и ухудшения санитарного состояния территорий.
Режим повышенной готовности будет действовать до завершения реконструкции полигонов, оформления необходимых разрешений и создания новых комплексов по переработке отходов. В настоящее время в регионе ведется работа по созданию десяти таких объектов.
Помимо Новороссийска, режим введен в Сочи, Горячем Ключе, Туапсинском муниципальном округе, а также в Апшеронском, Белореченском, Ейском, Курганинском, Староминском и Темрюкском районах. Власти подчеркивают, что решение не означает приостановки вывоза ТКО: отходы продолжат регулярно вывозить по действующим маршрутам.
После оформления необходимых документов мусор, размещенный на площадках временного накопления, направят на захоронение в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями.