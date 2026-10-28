«ДелоПортс» выплатило купонный доход по двум выпускам облигаций на 203,7 млн рублей

«ДелоПортс» — холдинговая компания, владеющая стивидорными активами в морпорту Новороссийска. «ДелоПортс» входит в Группу компаний «Дело». В структуру «ДелоПортс» входят контейнерный терминал «НУТЭП», зерновой терминал «КСК» и Сервисная компания «Дело». По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ДелоПортс» зарегистрировано в Новороссийске в 2015 году. Объем перевалки зерна на терминале составляет 7,4 млн тонн в год. Железнодорожный прием составляет 180 вагонов в сутки, автомобильный — 800 зерновозов в сутки.