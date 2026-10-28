«ДелоПортс» выплатило купонный доход по двум выпускам облигаций на 203,7 млн рублей
ООО «ДелоПортс» (входит в группу «Дело») выплатило купонный доход по биржевым облигациям серий 001P-05 и 001P-06. Общий объем выплат составил 203 775 000 рублей, говорится в сообщении компании.
Согласно сообщениям эмитента, раскрываемым через центр раскрытия корпоративной информации, выплаты были произведены 27 октября 2026 года за второй купонный период (с 27 сентября по 27 октября 2026 года).
По выпуску серии 001P-05 (ISIN RU000А10FZ16) выплачено 161,11 млн рублей. Купон начислен на 11,5 млн бумаг из расчета 14,01 рубля на одну облигацию (17,05% годовых).
По выпуску серии 001P-06 (ISIN RU000А10FYZ4) выплачено 42,66 млн рублей. Доход начислен на 3 млн бумаг из расчета 14,22 рубля на одну облигацию.
Обязательства по обоим выпускам исполнены в полном объеме (100%). Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, зарегистрированной Банком России в 2016 году.
«ДелоПортс» — холдинговая компания, владеющая стивидорными активами в морпорту Новороссийска. «ДелоПортс» входит в Группу компаний «Дело». В структуру «ДелоПортс» входят контейнерный терминал «НУТЭП», зерновой терминал «КСК» и Сервисная компания «Дело». По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ДелоПортс» зарегистрировано в Новороссийске в 2015 году. Объем перевалки зерна на терминале составляет 7,4 млн тонн в год. Железнодорожный прием составляет 180 вагонов в сутки, автомобильный — 800 зерновозов в сутки.
Как писал «Ъ», в августе 2026 года ГК «Дело» приостановила операционную деятельность зернового терминала в порту Новороссийска. Мера принята ради безопасности работников и инфраструктуры, сообщила пресс-служба компании. «Терминал прекращает разгрузку автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузку зерна на морские суда и другие операции, уточнили в компании. О сроках возобновления работы ГК “Дело” сообщит позже»,— говорилось в сообщении.