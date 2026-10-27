Воронежские студенты пожаловались Мизулиной на формат занятий во время атак БПЛА

Студенты нескольких воронежских вузов и колледжей обратились к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной из-за якобы необоснованного сохранения очного формата занятий во время атак БПЛА. Они рассказали об опасениях за свою безопасность по дороге на пары и во время них. Об этом сообщила госпожа Мизулина в своем Telegram-канале. Сообщения появились на фоне массированной атаки на Воронежскую область 26 октября.