Воронежские студенты пожаловались Мизулиной на формат занятий во время атак БПЛА
Студенты нескольких воронежских вузов и колледжей обратились к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной из-за якобы необоснованного сохранения очного формата занятий во время атак БПЛА. Они рассказали об опасениях за свою безопасность по дороге на пары и во время них. Об этом сообщила госпожа Мизулина в своем Telegram-канале. Сообщения появились на фоне массированной атаки на Воронежскую область 26 октября.
Екатерина Мизулина поделилась, что получила много писем от студентов из Воронежа, и поддержала их. «Считаю, что это неправильно»,— написала она о проведении очных занятий на фоне атак БПЛА и ракетной опасности.
В частности, студентка Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) написала, что 26 октября занятия в вузе не отменили, несмотря на обстановку в городе. По ее словам, обучающимся сообщили, что на следующий день пары пройдут в обычном режиме с соблюдением рекомендаций МЧС.
В пресс-службе ВГТУ «Ъ-Черноземье» сообщили, что 26 и 27 октября занятия проходили дистанционно. Также стало известно, что вуз продлил такой формат работы еще на один день — до 28 октября включительно.
Студенты Воронежского государственного медицинского университета (ВГМУ) имени Бурденко также пожаловались на очный формат занятий. По словам одного из авторов обращения, 26 октября студентам пришлось посетить пары в подвале. «Какой смысл требовать от студентов личного присутствия на занятиях, если обстановка вынуждает находиться в укрытии?»,— говорится в сообщении.
В пресс-службе ВГМУ «Ъ-Черноземье» сообщили, что вчера массового перевода студентов на дистанционное обучение не было. Часть учащихся, прибывших в университет к началу занятий, училась очно, а те, кто не смог приехать по разным обстоятельствам, занимались дистанционно.
На опасность поездок до места учебы указала и студентка Воронежского базового медицинского колледжа. Она рассказала, что занятия не отменили, хотя атака началась утром 26 октября, когда студентам уже нужно было выезжать на пары. По ее словам, преподаватель разрешил не ехать на практику после обращения.
«Учиться я хочу, готова всегда, в любой форме, а жить я хочу еще больше»,— написала студентка.
В колледже «Ъ-Черноземье» сообщили, что во время ракетной опасности занятия не проводились. После отбоя они возобновились.
По данным информационного центра Воронежского института высоких технологий, 26 октября в вузе был введен дистанционный формат обучения, а 27 октября занятия проходили в штатном режиме.
В обращениях также упоминаются Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж имени Пескова и Воронежский экономико-правовой институт. «Ъ-Черноземье» направил им запросы, чтобы уточнить, в каком формате проходили занятия 26 и 27 октября. В также попавшем в обращения Губернском педагогическом колледже не ответили на звонки «Ъ-Черноземье».
Решения о переводе на дистант приняты на фоне атаки беспилотников на регион в ночь и ранним утром 26 октября. Тогда над Воронежской областью обнаружили и уничтожили 113 БПЛА, в том числе 70 над облцентром. В результате атаки в Воронеже погибли три человека, а ранения получили 39 мирных жителей. Также произошли пожары на нескольких промышленных предприятиях, в бизнес-центре, многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе. Почти во всех районах областного центра зафиксированы повреждения фасадов и окон. Кроме того, на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж приостанавливали движение поездов из-за отсутствия напряжения в сети. На станции Сомово был поврежден вагон пассажирского поезда №11 Анапа — Москва. В результате пострадали как минимум пять человек. В поезде также ехали футболисты московского «Локомотива», раненных среди них нет.