Главное об атаке на Воронеж 26 октября: погибшие, разрушения, движение поездов
Погибшие, разрушения, движение поездов после атаки БПЛА на Воронеж 26 октября
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Ночью и ранним утром 26 октября Воронежская область подверглась самой массированной атаке беспилотников с начала СВО. В результате погибли два человека, еще 17 ранены, в том числе пассажиры поезда дальнего следования. Из-за атаки также зафиксированы пожары на нескольких промышленных предприятиях, бизнес-центре в центре Воронежа, на школьном стадионе, в жилом секторе. Главное о ситуации — в подборке «Ъ-Черноземье».
Ход атаки
Опасность атаки беспилотников была объявлена в Воронежской области накануне в 21:57. Сирены в связи с непосредственной угрозой в первый раз сработали в Воронеже в 22:40. В 5:46 в регионе также была объявлена ракетная опасность — отбой поступил в 7:33. Жители Воронежа сообщили в соцсетях, что примерно с 6:00 слышали работу ПВО.
В 9:00 губернатор Александр Гусев сообщил, что над Воронежской областью обнаружили и уничтожили 113 беспилотников, в том числе 70 над Воронежем.
Последствия атаки
Как сообщил глава региона Александр Гусев, в областном центре погибли два человека: мужчины 1960 и 1973 годов рождения. Пострадали 17 мирных жителей, в том числе ребенок. «Значительная часть раненых, в том числе двое тяжелораненых, пострадали в поезде, который двигался в левобережном пригороде Воронежа, когда на него упали обломки БПЛА. На месте работают оперативные службы»,— добавил губернатор.
По словам господина Гусева, существенных последствий на земле не обнаружено. На нескольких промышленных предприятиях, в бизнес-центре в центре города, в многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе произошли пожары. Также, по его словам, почти во всех районах облцентра фиксируются повреждения фасадов и окон.
В РЖД в 9:16 сообщили о приостановке движения поездов на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж. Это связано с отсутствием напряжения в контактной сети в результате атаки БПЛА. «На станции Сомово поврежден вагон пассажирского поезда №11 Анапа — Москва. По предварительной информации, пострадали пять пассажиров. Им оказывается необходимая помощь»,— добавили в компании.
В министерстве образования Воронежской области сообщили, что после отмены сигналов об опасности детсады и учреждения среднего профессионального образования работают в штатном режиме. Школьники на осенних каникулах. «Воспитанники и студенты, прибывшие в учреждения во время угрозы непосредственной атаки, были оперативно переведены в безопасные помещения. В колледжах и техникумах для ребят, которые успели доехать до мест учебы, пары возобновлены очно, а для оставшихся во время действия тревоги дома образовательный процесс организуют с применением дистанционных технологий»,— добавили в ведомстве.
Представители Нововоронежской АЭС (входит в госкорпорацию «Росатом») сообщили, что станция работает в штатном режиме. Там действуют энергоблоки №4, 5 и 7, №6 находится на планово-предупредительном ремонте. Радиационный фон в норме и соответствует естественным природным значениям.
В мэрии Воронежа сообщили, что управы района начинают осмотр повреждений, и напомнили телефоны, по которым могут звонить пострадавшие и потерпевшие:
Ленинский район: +7 (919) 180-58-36, +7 (473) 206-91-12;
Левобережный район: +7 (900) 963-72-70;
Железнодорожный район: +7 (915) 581-32-18, +7 (473) 223-07-35;
Центральный район: +7 (920) 407-08-05;
Советский район: +7 (952) 106-86-45; +7 (473) 263-04-04;
Коминтерновский район: +7 (992) 057-90-41.
Реакция правоохранителей и официальных лиц
Спикер воронежской облдумы Юрий Матузов в своем Telegram-канале выразил соболезнования семьям погибших. Он также добавил, что ликвидацией последствий занимаются оперативные службы, но регпарламент готов оказать необходимую поддержку.
Глава Воронежа Сергей Петрин присоединился к соболезнованиям родным и близким погибших при атаке, пожелал выздоровления пострадавшим.
В прокуратуре Воронежской области напомнили о работе горячей линии для приема жалоб и оказания правовой помощи пострадавшим из-за атак БПЛА: 8 (473) 260-89-89.
Надзор взял соблюдение прав пострадавших на контроль. На место происшествия выезжали прокурор Коминтерновского района Воронежа Виктор Настаушев и прокурор Железнодорожного района Юрий Болдырев.