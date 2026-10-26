Главное об атаке на Воронеж 26 октября: погибшие, разрушения, движение поездов

В министерстве образования Воронежской области сообщили, что после отмены сигналов об опасности детсады и учреждения среднего профессионального образования работают в штатном режиме. Школьники на осенних каникулах. «Воспитанники и студенты, прибывшие в учреждения во время угрозы непосредственной атаки, были оперативно переведены в безопасные помещения. В колледжах и техникумах для ребят, которые успели доехать до мест учебы, пары возобновлены очно, а для оставшихся во время действия тревоги дома образовательный процесс организуют с применением дистанционных технологий»,— добавили в ведомстве.