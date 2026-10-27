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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Черноземье

Воронежский аграрный университет перевел студентов на дистант

Воронежский государственный аграрный университет 27 октября проведет занятия в дистанционном формате. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Вчера, когда город подвергся массированной атаке БПЛА, обучение проходило в таком же формате.
Воронежский ГАУ

Воронежский ГАУ

Константин Франовский / Коммерсантъ

Накануне в онлайн перевели занятия в корпусах Воронежского государственного лесотехнического университета имени Морозова на улицах Краснознаменной и Полины Осипенко.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что Воронежский государственный университет также продлил дистанционный формат обучения на 27 октября. В вузе удаленно учатся студенты всех форм и уровней обучения.
Решения о переводе на дистант приняты на фоне атаки беспилотников на регион в ночь и ранним утром 26 октября. Тогда над Воронежской областью обнаружили 113 БПЛА, в том числе 70 над облцентром. В результате атаки в Воронеже погибли три человека, а ранения получили 39 мирных жителей.
Подробнее о последствиях — в публикации «Ъ-Черноземье».
Мария Свиридова