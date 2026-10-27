Воронежский аграрный университет перевел студентов на дистант

Решения о переводе на дистант приняты на фоне атаки беспилотников на регион в ночь и ранним утром 26 октября. Тогда над Воронежской областью обнаружили 113 БПЛА, в том числе 70 над облцентром. В результате атаки в Воронеже погибли три человека, а ранения получили 39 мирных жителей.