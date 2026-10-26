Воронежский госуниверситет второй день подряд оставляет студентов на дистанте
Воронежский государственный университет (ВГУ) 27 октября сохраняет дистанционный формат обучения для всех студентов. Об этом сообщили «Ъ-Черноземье» в вузе.
На удаленку переводятся учащиеся всех форм и уровней, а также те же факультеты, которые работали в таком режиме 26 октября.
Сегодня днем в Воронеже на дистанционное обучение перевели студентов учреждений среднего профессионального образования (СПО), которые остались дома во время тревоги из-за ракетной опасности. Тех, кто успел доехать до места учебы, сначала отправили в укрытия, а после отмены предупреждения пары возобновили очно, сообщили в министерстве образования Воронежской области.
«Ъ-Черноземье» писал, что ночью и ранним утром 26 октября над регионом обнаружили 113 БПЛА, в том числе 70 над облцентром. В Воронеже погибли три человека, около 40 раненых. В результате атаки произошли пожары на нескольких промышленных предприятиях, в бизнес-центре в центре города, в многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе. Почти во всех районах областного центра фиксируются повреждения фасадов и окон. Кроме того, на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж приостанавливали поезда из-за отсутствия напряжения в сети. На станции Сомово поврежден вагон пассажирского поезда №11 Анапа — Москва.