Поезд с игроками московского «Локомотива» попал под атаку БПЛА под Воронежем
Футболисты московского «Локомотива» ехали в поезде №11 Анапа—Москва, поврежденном при атаке БПЛА на станции Сомово в пригороде Воронежа в ночь на 26 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.
Команда возвращалась из Ростова-на-Дону. По словам господина Карпова, удар дрона пришелся на четыре вагона дальше от того, в котором находились игроки. Из команды никто не пострадал, спортсмены продолжили путь в Москву на автобусе. Всего в результате инцидента ранены пять человек, один из которых, как заявил журналист, находится в тяжелом состоянии.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в течение ночи и утра дежурные средства ПВО уничтожили над Воронежской областью 113 беспилотных летательных аппаратов, причем более 70 из них были сбиты непосредственно над областным центром.
Кроме того, в результате атаки на железной дороге в Воронежской области отсутствовало напряжение в контактной сети на участке Тресвятская—Сомово—Отрожка—Воронеж. Движение поездов на участке уже восстановили. По данным РЖД на 10:25, задерживались 18 поездов.