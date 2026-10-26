Поезд с игроками московского «Локомотива» попал под атаку БПЛА под Воронежем

Команда возвращалась из Ростова-на-Дону. По словам господина Карпова, удар дрона пришелся на четыре вагона дальше от того, в котором находились игроки. Из команды никто не пострадал, спортсмены продолжили путь в Москву на автобусе. Всего в результате инцидента ранены пять человек, один из которых, как заявил журналист, находится в тяжелом состоянии.