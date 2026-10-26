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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Черноземье

Поезд с игроками московского «Локомотива» попал под атаку БПЛА под Воронежем

Футболисты московского «Локомотива» ехали в поезде №11 Анапа—Москва, поврежденном при атаке БПЛА на станции Сомово в пригороде Воронежа в ночь на 26 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Команда возвращалась из Ростова-на-Дону. По словам господина Карпова, удар дрона пришелся на четыре вагона дальше от того, в котором находились игроки. Из команды никто не пострадал, спортсмены продолжили путь в Москву на автобусе. Всего в результате инцидента ранены пять человек, один из которых, как заявил журналист, находится в тяжелом состоянии.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в течение ночи и утра дежурные средства ПВО уничтожили над Воронежской областью 113 беспилотных летательных аппаратов, причем более 70 из них были сбиты непосредственно над областным центром.
Два человека погибли, еще 17 получили ранения. Также пожары вспыхнули на нескольких промышленных предприятиях, в деловом центре в районе центра города, в многоквартирном доме, на школьном стадионе, в гаражном кооперативе и на территории двух дачных поселков.
Кроме того, в результате атаки на железной дороге в Воронежской области отсутствовало напряжение в контактной сети на участке Тресвятская—Сомово—Отрожка—Воронеж. Движение поездов на участке уже восстановили. По данным РЖД на 10:25, задерживались 18 поездов.
Подробнее о массированной атаке БПЛА на Воронежскую область — в публикации «Ъ-Черноземье».
Кабира Гасанова