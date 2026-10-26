Над Черноземьем за выходные сбили 691 БПЛА: семь человек погибли, 62 ранены
За прошедшие выходные, с 24 по 25 октября, ВСУ атаковали все регионы Черноземья. Это следует из сводок Министерства обороны. По данным местных властей, над территориями макрорегиона ликвидировали как минимум 691 беспилотник. В результате атак семь человек погибли, еще 62 получили ранения.
Белгородская область за выходные подверглась 267 атакам. Артиллерия Украины обстреливала регион 16 раз, еще 22 раза взрывные устройства сбрасывались с беспилотников. Всего силы ПВО ликвидировали 309 БПЛА. Погибли четыре человека, еще 38 получили ранения. За прошедшие сутки пострадали 14 человек.
В Воронежской области за отчетный период расчеты ПВО уничтожили как минимум 150 беспилотников. В ночь на 26 октября в Воронеже погибли двое мужчин 1960 и 1973 годов рождения. Различные травмы получили 17 человек, включая одного ребенка,— всем им оказывают необходимую медицинскую помощь. Оценка масштаба повреждений продолжается. Пока известно о возгораниях на нескольких промышленных предприятиях, в бизнес-центре, многоквартирном жилом доме, на территории двух дачных поселков, гаражного кооператива и школьного стадиона. В Сомово поврежден вагон поезда №11 Анапа — Москва. Атака привела к пропаже напряжения в контактной сети на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж. Движение составов временно приостанавливали, однако впоследствии его удалось полностью восстановить.
Над Курской областью за отчетный период перехватили 232 дрона. Кроме того, зафиксировано 53 артиллерийских удара и 19 сбросов боеприпасов с БПЛА. В селе Козыревка Большесолдатского района дрон влетел в автомобиль, в результате чего 30-летний мужчина получил ранения затылка, лица и поясницы. В Хомутовском районе из-за повреждения объекта энергоинфраструктуры без электричества остались около 11 тыс. человек в 104 населенных пунктах, а в селе Дурово Рыльского района была повреждена кровля жилого дома. Также в результате атак пострадал объект энергетики в Железногорском районе, в поселке Хомутовка Хомутовского района были повреждены фасады и остекление трех многоквартирных и двух частных домов. В деревне Новоивановка Рыльского района пострадали крыша, остекление и фасад дома.
В Липецкой области под удар попали два города. Как сообщил губернатор Игорь Артамонов, в областном центре обломки сбитого БПЛА упали на автостоянку на улице Бунина, вызвав пожар, который оперативно ликвидировали. Пострадали несколько транспортных средств. Более тяжелые последствия вызвал ракетный удар по промышленному предприятию Ельца: погиб сотрудник охраны. За медицинской помощью обратились шесть человек. Помимо промышленной зоны, повреждения получили фасады нескольких жилых домов и здание Елецкого медицинского колледжа.
В Орловской области с 24 по 25 октября уничтожили 29 БПЛА, обошлось без разрушений и пострадавших.
Власти Тамбовской области не сообщали об атаках на регион.
На прошлых выходных (с 17 по 18 октября) над Черноземьем уничтожили около 600 БПЛА. В результате один человек погиб, еще 14 пострадали.