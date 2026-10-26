Над Черноземьем за выходные сбили 691 БПЛА: семь человек погибли, 62 ранены

За прошедшие выходные, с 24 по 25 октября, ВСУ атаковали все регионы Черноземья. Это следует из сводок Министерства обороны. По данным местных властей, над территориями макрорегиона ликвидировали как минимум 691 беспилотник. В результате атак семь человек погибли, еще 62 получили ранения.