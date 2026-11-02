СПБ Биржа расширила перечень торгуемых неоактивов
СПБ Биржа объявила о добавлении на торги 10 новых неоактивов на акции глобальных IT-компаний. Среди них неоактивы на акции NVIDIA, Micron, Lam Research, Alphabet, Oracle, Dell, Marvell, Western Digital, Caterpillar и McDonald’s. Теперь общее количество неоактивов на глобальные ценные бумаги и индексы криптовалют на СПБ Бирже достигнет цифры 75.
Базисными активами новых неоактивов станут акции компаний из сфер полупроводниковых технологий, цифровых сервисов и программного обеспечения, вычислительной инфраструктуры и др. Полупроводниковый сегмент пополнят неоактивы на акции NVIDIA (производство графических процессоров), Micron (микросхемы памяти), Marvell (решения для ЦОД) и Lam Research (оборудование для производства микросхем).
В сегменте цифровых сервисов и ПО появятся неоактивы на акции Alphabet (материнская компания Google) и Oracle (обачные технологии). Кроме того, линейку неоактивов на акции компаний, работающих в сфере вычислительной инфраструктуры, дополнят известные производители компьютерного «железа» Dell и Western Digital.
Неоактивы — сравнительно новый (появился в 2025 году) вид биржевых финансовых инструментов, разработанный СПБ Биржей. По сути, это разновидность фьючерсных контрактов, позволяющая зарабатывать на изменении стоимости акций зарубежных компаний и криптовалют, не покупая сами эти активы.