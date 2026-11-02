СПБ Биржа расширила перечень торгуемых неоактивов

В сегменте цифровых сервисов и ПО появятся неоактивы на акции Alphabet (материнская компания Google) и Oracle (обачные технологии). Кроме того, линейку неоактивов на акции компаний, работающих в сфере вычислительной инфраструктуры, дополнят известные производители компьютерного «железа» Dell и Western Digital.