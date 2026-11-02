Холодильники по всей Европе подверглись новой кибератаке

С проблемами столкнулись шведские ритейлеры Coop и ICA. «IT-проблема» возникла в магазинах голландского ритейлера Ahold Delhaize в Бельгии и Люксембурге. Пострадали также сети Spar, Shop & Go и Proxy Delhaize. О масштабах ущерба, понесенного пострадавшими магазинами, пока не сообщается.