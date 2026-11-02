Холодильники по всей Европе подверглись новой кибератаке
В ночь на 2 ноября в десятках супермаркетов Швеции, Бельгии и Люксембурга зафиксирован резкий рост температуры в холодильниках и морозильниках. Инциденты уже называют очередной хакерской атакой, аналогичной тем, что произошли месяцем ранее в США и Франции. Об этом пишет The Guardian.
С проблемами столкнулись шведские ритейлеры Coop и ICA. «IT-проблема» возникла в магазинах голландского ритейлера Ahold Delhaize в Бельгии и Люксембурге. Пострадали также сети Spar, Shop & Go и Proxy Delhaize. О масштабах ущерба, понесенного пострадавшими магазинами, пока не сообщается.
Как уже писал “Ъ”, в ночь на 12 октября хакеры удаленно изменили настройки охлаждающих установок в примерно 700 супермаркетах во Франции. Тогда злоумышленники получили доступ к сетевым контроллерам датской компании Danfoss, которые управляют режимами работы холодильных установок в магазинах. Магазинам пришлось утилизировать большие партии мяса, молочных и замороженных продуктов. Позже стало известно о произошедшем еще в августе схожем инциденте сразу на нескольких военных объектах в США. Пентагон, по информации Reuters, рассматривал инциденты как хакерскую атаку. Как сообщалось, и в этом случае использовались системы Danfoss.