Курский губернатор рассказал о восстановлении территорий
Глава Курской области Александр Хинштейн дал интервью ТАСС, в котором рассказал о мерах по восстановлению приграничных участков региона, пострадавших в результате действий ВСУ.
Восстановление курского приграничья пройдет в два этапа. «Примерные сроки у нас есть,— сказал губернатор,— но, конечно, они будут меняться с учетом оперативной обстановки на территории региона. Враг не прекращает нападений, и подвергать людей риску мы не будем».
Глава региона добавил, что первые 14 объектов находятся в высокой стадии готовности благодаря реализации первого этапа программы комплексного восстановления пострадавших территорий Белгородской, Брянской и Курской областей, которая утверждена по поручению президента России Владимира Путина. Почти завершены работы в трех школах, двух детсадах, двух объектах культуры, трех объектах здравоохранения, двух административных зданиях, физкульутрно-оздоровительном и многофункциональном центрах.