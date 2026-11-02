Курский губернатор рассказал о восстановлении территорий

Восстановление курского приграничья пройдет в два этапа. «Примерные сроки у нас есть,— сказал губернатор,— но, конечно, они будут меняться с учетом оперативной обстановки на территории региона. Враг не прекращает нападений, и подвергать людей риску мы не будем».