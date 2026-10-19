Над Черноземьем за выходные сбили около 600 БПЛА: один человек погиб и 14 ранены

Над Курской областью за выходные уничтожили не менее 391 беспилотника. Также ВСУ 112 раз применили артиллерию и 30 раз сбросили взрывные устройства с дронов. По данным губернатора Александра Хинштейна, в результате пострадали три человека. В поселке имени Куйбышева Рыльского района 56-летняя женщина получила акубаротравму и травму головы, в селе Белый Колодезь Золотухинского района 49-летний мужчина остался без части левой стопы, в Курске у 42-летней женщины диагностировали слепое осколочное ранение левого плеча и минно-взрывную травму.