Над Черноземьем за выходные сбили около 600 БПЛА: один человек погиб и 14 ранены
За прошедшие выходные, 17–18 октября, ВСУ ударили по всем регионам Черноземья, за исключением Тамбовской области. Это следует из сводок Минобороны. По данным региональных властей, за это время над макрорегионом сбили не менее 589 беспилотников. В результате погиб один человек, еще 14 были ранены.
Самые серьезные последствия традиционно установлены в Белгородской области. Из сводок губернатора Александра Шуваева следует, что регион атаковали не менее 226 раз. За два дня по нему девять раз ударили с помощью артиллерии и РСЗО, также сброшено 22 взрывных устройства. Над областью сбили 151 БПЛА. В результате в Шебекине из-за атаки дрона на автомобиль погибла женщина. Ранены 11 человек в Белгороде, Грайворонском и Шебекинском округах.
Над Курской областью за выходные уничтожили не менее 391 беспилотника. Также ВСУ 112 раз применили артиллерию и 30 раз сбросили взрывные устройства с дронов. По данным губернатора Александра Хинштейна, в результате пострадали три человека. В поселке имени Куйбышева Рыльского района 56-летняя женщина получила акубаротравму и травму головы, в селе Белый Колодезь Золотухинского района 49-летний мужчина остался без части левой стопы, в Курске у 42-летней женщины диагностировали слепое осколочное ранение левого плеча и минно-взрывную травму.
В Воронежской области выходные прошли без последствий атак ВСУ. По сообщениям губернатора Александра Гусева, над регионом уничтожили не менее 32 беспилотников.
В Орловской области в ночь на 18 октября ликвидировали 15 дронов и две ракеты. Как сообщал глава региона Андрей Клычков, никто не пострадал, но в одном из районов были повреждены телекоммуникационная вышка и здание отделения почтовой связи.
Власти Липецкой области не сообщили о возможных последствиях ударов со стороны Украины.