Единство отметят с друзьями и недругами
В Москве открылась международная неделя «Народы России»
В Москве 2 ноября открылась международная неделя «Народы России». Форум, приуроченный ко Дню народного единства и проводимый в рамках Года единства народов России, собрал на одной площадке представителей 35 стран, включая «недружественные» государства. На фоне продолжающейся конфронтации с Западом власти РФ делают ставку на демонстрацию внутреннего суверенитета и межнациональной стабильности. На пресс-конференции по случаю открытия форума секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что сила России не только в экономическом и технологическом суверенитете и мощи вооружений, но и «в единстве народа и его доверии к власти».
Международная неделя «Народы России» пройдет в Москве 2–8 ноября. Мероприятие будет проводиться ежегодно в соответствии с указом президента РФ №382 от 1 июня 2026 года, объявленного Годом единства народов России. Координатором форума выступает аппарат Совета безопасности РФ, оператором — фонд «Росконгресс».
Неделя открылась пленарным заседанием в Центре международной торговли, в ходе которого было зачитано обращение президента Владимира Путина. «Мы искренне дорожим нашим богатейшим историческим, культурным, духовным достоянием, уделяем приоритетное внимание вопросам сбережения языков, самобытных традиций и обычаев народов, живущих в России. И очень важно, что в этой масштабной, созидательной работе активно участвуют ассоциации и общины коренных народов, общественные и волонтерские организации», – подчеркнул Владимир Путин. Он выразил уверенность, что форум станет большим событием в общественной, культурной жизни России и других государств, будет содействовать укреплению международного гуманитарного диалога, профессиональных и личных контактов.
Далее с докладом выступил Сергей Шойгу. По его словам, форум призван раскрыть «красоту культурного наследия, глубину и человечность наших традиций, невероятную духовную силу, объединяющую более 190 народностей, которые вместе уверенно противостоят сегодняшним вызовам».
«Сила наша заключается не только в неизменно крепнущем экономическом и технологическом суверенитете, не только в наличии у нас мощнейшего арсенала вооружений, но прежде всего во внутреннем единстве народа и его доверии к власти, в поддержке гражданами решений, нацеленных на улучшение жизни каждого и на процветание нашего государства в целом»,— заявил он. В дискуссии приняли участие заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, вице-премьер Татьяна Голикова, главы Якутии Айсен Николаев и Бурятии Алексей Цыденов. Модерировал сессию глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.
Основу деловой программы форума составят четыре тематических блока: «Единство народов», «Историческая память и преемственность поколений», «Служение Отечеству» и «Крепкая семья».
В мероприятии принимают участие представители органов власти, делового, научного и экспертного сообществ, деятели культуры и общественных организаций России, а также около 50 иностранных делегатов из 35 стран, включая «недружественные».
В рамках недели «Народы России» пройдет Кинофорум с участием представителей индустрии из стран СНГ и дальнего зарубежья. Также участникам будет представлена экспозиция «Республики — фронту. 1941–1945», которую аппарат Совбеза подготовил на основе архивных документов. Как подчеркнул замсекретаря Совбеза Алексей Шевцов, проект «сохраняет память о подвиге предков и защищает историческую правду, а Победа была и останется Победой братских народов».
На форум аккредитованы более 600 журналистов.
Главным мероприятием недели «Народы России» станет пленарное заседание, которое состоится в День народного единства 4 ноября. Подведение итогов форума состоится 9 ноября в рамках XIV ежегодной встречи секретарей советов безопасности государств—участников СНГ.
На открытии форума и последовавшей за ним пресс-конференции Сергей Шойгу сделал ряд жестких заявлений в адрес Запада. «Сегодня в условиях напряженной международной обстановки лидеры многих европейских государств выбрали путь военной эскалации, цинично игнорируя потребности собственных граждан»,— заявил он.
По его словам, тот факт, что Россия существует и развивается, давно не давал покоя «отдельным европейским деятелям». «Попытки захвата российской территории, ее ресурсов, порабощения наших народов предпринимались неоднократно, но военным путем этого достичь не удалось ни разу. Всякий раз мы вместе в едином строю давали отпор агрессору»,— напомнил он.
Секретарь Совбеза констатировал, что уровень доверия к западным коллегам находится в России «на очень низком уровне», поскольку они с конца окончания холодной войны «постоянно, раз за разом обманывали» ее руководство. «Им надо многое сделать, чтобы этот уровень доверия восстановить»,— заявил Сергей Шойгу. По его словам, властям РФ хотелось бы, чтобы на Западе появились политики калибра Маргарет Тэтчер, Уинстона Черчилля, Жискар д’Эстена и Гельмута Коля. «Но пока мы видим, что идет деградация (политических элит.— “Ъ”)»,— отметил он. Странам Запада, по его оценке, постоянно нужен внешний враг, тогда как России он не требуется. «Нам враг не нужен, и мы это показывали и в советское время, и с заката Советского Союза, и с возрождения новой России»,— подчеркнул он.
Россия, как подчеркнул Сергей Шойгу, угрозы для западных стран не представляет.
«Наш президент за последние два месяца три или четыре раза сказал: не собираемся на какую-либо Европу нападать,— напомнил он.— А они настойчиво: против нас Россия ведет гибридную войну»
Ранее о том, что Россия ведет против западных стран «гибридную войну», неоднократно заявляли многие европейские политики. Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц недавно сказал, что Россия ежедневно предпринимает попытки дестабилизировать ситуацию в Германии, польский премьер Дональд Туск обвинил Москву в попытках осуществления актов саботажа на территории его страны, а глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас призвала сократить выдачу туристических виз для россиян, чтобы противостоять «гибридным атакам» со стороны РФ.
Сергей Шойгу назвал эти обвинения бездоказательными. По его словам, России сейчас вообще не этого. «Но не дай вам Бог дожить до того дня, когда Россия действительно начнет вести против вас гибридную войну»,— предупредил он. И добавил: «Живите спокойно — не надо на нас нападать, и мы ни на кого не собираемся».