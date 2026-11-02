Единство отметят с друзьями и недругами

Секретарь Совбеза констатировал, что уровень доверия к западным коллегам находится в России «на очень низком уровне», поскольку они с конца окончания холодной войны «постоянно, раз за разом обманывали» ее руководство. «Им надо многое сделать, чтобы этот уровень доверия восстановить»,— заявил Сергей Шойгу. По его словам, властям РФ хотелось бы, чтобы на Западе появились политики калибра Маргарет Тэтчер, Уинстона Черчилля, Жискар д’Эстена и Гельмута Коля. «Но пока мы видим, что идет деградация (политических элит.— “Ъ”)»,— отметил он. Странам Запада, по его оценке, постоянно нужен внешний враг, тогда как России он не требуется. «Нам враг не нужен, и мы это показывали и в советское время, и с заката Советского Союза, и с возрождения новой России»,— подчеркнул он.