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СпортФутбол

FIFA оплачивала налоги Джанни Инфантино в США

Международная федерация футбола (FIFA) закрыла все налоговые обязательства президента структуры Джанни Инфантино в США за период его пребывания в стране во время подготовки к чемпионату мира 2026 года. Об этом сообщает газета The New York Times.

Kim Kyung-Hoon / Reuters

По данным источника, размер выплат в период с 2024 по 2026 год составил около $4 млн. В FIFA действовал механизм компенсации налогов для сотрудников, временно переехавших в США с целью организации мирового первенства. Однако изначально эта льгота не распространялась на выборных должностных лиц, в том числе на главу организации. Отмечается, что в мае 2024 года специальный комитет предоставил такое преимущество господину Инфантино, который является гражданином Швейцарии. При этом решение не было закреплено в официальных документах.
FIFA отказалась предоставить The New York Times какую-либо информацию о налоговом соглашении с Джанни Инфантино. В головной футбольной структуре отметили, что любые выплаты руководству «прошли независимую проверку».
Джанни Инфантино возглавляет FIFA с 2016 года. Следующие выборы главы организации состоятся в марте 2027 года в Марокко.
ЧМ-2026 по футболу
FIFA
Футбол
США

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент