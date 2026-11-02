FIFA оплачивала налоги Джанни Инфантино в США

По данным источника, размер выплат в период с 2024 по 2026 год составил около $4 млн. В FIFA действовал механизм компенсации налогов для сотрудников, временно переехавших в США с целью организации мирового первенства. Однако изначально эта льгота не распространялась на выборных должностных лиц, в том числе на главу организации. Отмечается, что в мае 2024 года специальный комитет предоставил такое преимущество господину Инфантино, который является гражданином Швейцарии. При этом решение не было закреплено в официальных документах.