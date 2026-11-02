В России призвали главу ЮНЕСКО осудить убийство каждого российского журналиста

Господин Рынза добавил, что ЮНЕСКО опирается на предвзятые критерии и «мнения политически ангажированных НПО». Он призвал главу организации Халеда аль-Анани пересмотреть текущую методологию для составления докладов. «Призываем Генерального директора осудить убийство каждого журналиста, о чем государства-члены сообщали с момента его вступления в должность»,— заявил Кирилл Рынза.