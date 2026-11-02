В России призвали главу ЮНЕСКО осудить убийство каждого российского журналиста
Большое число погибших российских журналистов исключено из доклада ЮНЕСКО о безнаказанности убийств журналистов за 2024-2025 годы. Об этом заявила пресс-служба постоянного представительства России при организации. По версии ведомства, ЮНЕСКО проигнорировало доклады российской стороны о погибших журналистах.
«С глубоким сожалением вынужден отметить, что в приложенных к докладу списках вновь проигнорировано значительное число погибших журналистов, о чем российская сторона официально сообщала. Эти журналисты также исключены из статистики, приведенной в докладе», приводит пресс-служба слова представителя постпредства РФ Кирилла Рынзы.
Господин Рынза добавил, что ЮНЕСКО опирается на предвзятые критерии и «мнения политически ангажированных НПО». Он призвал главу организации Халеда аль-Анани пересмотреть текущую методологию для составления докладов. «Призываем Генерального директора осудить убийство каждого журналиста, о чем государства-члены сообщали с момента его вступления в должность»,— заявил Кирилл Рынза.
Согласно опубликованному сегодня докладу ЮНЕСКО, за 2024-2025 год из-за конфликта на Украине погибли 12 журналистов. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в документе не упомянуты имена многих российских корреспондентов. По ее словам, за последние 13 лет ВСУ ответственны за убийство десятков российских журналистов, однако эти факты проигнорированы в официальном докладе.