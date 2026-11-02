Накопления поменяют статус
Что ждет пенсионные сбережения россиян после реформы
Правительственная комиссия одобрила реформу накопительной части пенсии. Законопроект разработал Минфин. Ведомство предлагает автоматически перевести эти деньги в программу долгосрочных сбережений или ПДС. Изменения коснутся примерно 71 млн человек, и речь идет о 6,5 трлн руб. Это деньги как «молчунов», которыми управляет государство, так и тех, кто хранит накопления в негосударственных пенсионных фондах. Страховую пенсию реформа не затронет, уточнили в пресс-службе Минфина.
Госдума рассмотрит документ в начале ноября. Если закон примут, перевод запустят в апреле 2027 года. Что это значит для россиян, рассказал “Ъ FM” специалист по пенсионной сфере Илья Усов:
«С 2002 по 2013 год включительно формировалась накопительная компонента обязательного пенсионного страхования, куда поступали взносы граждан в размере 6%. Но в 2014 году её заморозили, и власти неоднократно пытались найти замену. Накопительная компонента формировалась либо в Пенсионном фонде России, ныне объединенном с Фондом социального страхования в Социальный фонд России (СФР), либо в негосударственных пенсионных фондах. Они выступали страховщиками по накопительной компоненте.
Сейчас средства, которые хранятся в НПФ, будут автоматически конвертированы в ПДС. А вот со средствами в СФР возникает коллизия. По закону средства ПДС относятся к пенсионным резервам, а пенсионные резервы могут формироваться только в негосударственных пенсионных фондах. Поэтому выбран уполномоченный НПФ, которым, по-видимому, станет НПФ «Благосостояние», в капитал которого войдет ВТБ. Туда и будут переведены средства «молчунов», ведь большинство граждан не сделали выбор в пользу какого-то НПФ или инвестиционного портфеля.
Конвертацию проведут в первом квартале 2027 года. У людей будет два года, чтобы перевести конвертированные средства в другие негосударственные пенсионные фонды по своему выбору. Граждане перестанут быть застрахованными лицами и станут клиентами НПФ по программе долгосрочных сбережений».
По закону участие в программе долгосрочных сбережений добровольное. В Минфине отмечают, что этот механизм дает гражданам больше возможностей для распоряжения накоплениями и создает условия для формирования дополнительного капитала.
Выплаты можно получить не только по достижении пенсионного возраста, но и через 15 лет после открытия счета. Кроме того, государство софинансирует вложения в программу: до 36 тыс. руб. в год.
Однако главные вопросы вызывает эффективность такого инвестирования, считает доцент кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Константин Добромыслов:
«Программа долгосрочных сбережений не является пенсионной программой, поэтому и гарантии сохранности средств там совсем другие. Управляющие компании никогда не гарантируют доходность. В пенсионной системе доходность практически гарантирована: как будто вы положили деньги на депозит в Сбербанке и каждый год получаете свой процент в соответствии с индексацией заработной платы, да ещё проводится валоризация пенсионных прав. В ПДС все иначе. Там аккумулируются все финансовые кризисы, они съедают деньги. К тому же вокруг множество коммерческих структур, которые хотят на этом заработать. Пока средства проходят через их руки, накопленная доходность сильно худеет и оказывается гораздо ниже, чем по простому депозиту или при индексации пенсий по росту зарплат.
Пенсионные накопления могут сокращаться при неверном управлении. Положительной доходности вам никто не гарантирует. Есть закон о гарантировании накопительных средств, по которому деньги вам могут вернуть лет через 10-15, но только в номинальном выражении. То есть вернут ровно ту сумму, которую вы положили, скажем, 10 лет назад, а при ежегодной инфляции в 10% накопленный за 40 лет коэффициент составляет порядка 60».
Гарантия по программе долгосрочных сбережений будет покрывать до 2,8 млн руб., отмечают в Минфине. Кроме того, деньги на счете можно передавать по наследству. Управление инвестициями пенсионных накоплений останется под контролем госкорпорации ВЭБ. В сущности, для граждан мало что изменится, считает генеральный директор компании «Эксперт Бизнес-решения» Павел Митрофанов:
«Это, мне кажется, вопрос не экономики, а удобства администрирования и регулирования. Государство, во-первых, хочет упростить формат управления пенсионными средствами и их юридический статус, чтобы все эти деньги наконец стали принадлежать людям: целевой формат, при котором все деньги находятся в ПДС, как раз это и означает. Возможность ими воспользоваться и получить их связана со статусом пенсионных средств, то есть завязана на долгосрочность и разные ограничения, как и любые пенсионные деньги.
Сама программа ПДС, строго говоря, предполагает возможность софинансирования, и в этом смысле государство скорее даже может дополнительно потратить. Нельзя сказать, что сейчас эти деньги лежат в каком-то особом месте и никуда не вложены, а теперь их начнут вкладывать. Конечно, сейчас они вложены в ценные бумаги, в первую очередь государственные, с наивысшим рейтингом. Поэтому я не думаю, что требования к надежности и сохранности денег значимо снизятся.
Для граждан здесь ключевой момент в том, чтобы уделить внимание самой системе и понять, что она собой представляет. В ней действует возможность софинансирования для тех, кто будет пополнять свои пенсионные счета новыми деньгами. И важно разобраться, как меняется уровень риска их инвестиций».
Программа долгосрочных сбережений была запущена в 2024 году. По данным Минфина, за это время россияне заключили 15 млн договоров общим объемом свыше 1,2 трлн руб.