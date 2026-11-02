Накопления поменяют статус

«Программа долгосрочных сбережений не является пенсионной программой, поэтому и гарантии сохранности средств там совсем другие. Управляющие компании никогда не гарантируют доходность. В пенсионной системе доходность практически гарантирована: как будто вы положили деньги на депозит в Сбербанке и каждый год получаете свой процент в соответствии с индексацией заработной платы, да ещё проводится валоризация пенсионных прав. В ПДС все иначе. Там аккумулируются все финансовые кризисы, они съедают деньги. К тому же вокруг множество коммерческих структур, которые хотят на этом заработать. Пока средства проходят через их руки, накопленная доходность сильно худеет и оказывается гораздо ниже, чем по простому депозиту или при индексации пенсий по росту зарплат.