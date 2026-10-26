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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Черноземье

В Белгородской области 14 человек пострадали при атаках ВСУ за сутки

За минувшие сутки в результате 113 атак ВСУ на Белгородскую область ранения получили 14 человек. Десять из них находятся на стационарном лечении, остальным оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев.

Егор Снетков / Коммерсантъ

  • Согласно данным оперативного штаба региона, мирные жители пострадали в Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах. В поселке Северный первого муниципалитета при атаке БПЛА на коммерческий объект были ранены два человека — оба госпитализированы. В селе Черемошное вследствие атаки FPV-дрона на автомобиль пострадали три мирных жителя: мужчина и женщина находятся в стационаре, еще один мужчина продолжит лечение амбулаторно.

  • В селе Головчино Грайворонского округа в результате атаки дрона на машину скорой медицинской помощи ранены три сотрудника бригады. Мужчина и женщина госпитализированы, еще одна пострадавшая продолжит лечение амбулаторно, транспортное средство повреждено.

  • В Шебекине из-за удара FPV-дрона по легковому автомобилю пострадал мужчина, он находится на стационарном лечении. Из-за детонации еще одного дрона был ранен другой мирный житель, его отпустили домой. В результате взрыва второго БПЛА пострадали два человека: один госпитализирован, второй продолжит лечение амбулаторно. В селе Новая Таволжанка вследствие удара беспилотника по электровелосипеду ранен мужчина, он находится в больнице. Из-за сбития еще одного FPV-дрона пострадал еще один мирный житель, ему также потребовалось стационарное лечение. Кроме того, в Шебекинскую центральную райбольницу обратился мужчина, получивший акубаротравму при атаке БПЛА в Шебекине 24 октября, он продолжит лечиться дома.

За сутки атакам со стороны Украины также подверглись Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Губкинский, Корочанский, Красногвардейский, Краснояружский, Прохоровский, Ракитянский, Ровеньский, Старооскольский и Яковлевский округа. ВСУ произвели восемь обстрелов с применением артиллерии, а также 16 раз сбросили взрывные устройства с беспилотников. Расчеты противовоздушной обороны и задействованные подразделения сбили и подавили 109 БПЛА.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», за предыдущие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 154 раза. Тогда погибли четыре мирных жителя, ранения получили 19 человек, в том числе 17-летний подросток.
Алина Морозова

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