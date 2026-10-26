В Белгородской области 14 человек пострадали при атаках ВСУ за сутки

Согласно данным оперативного штаба региона, мирные жители пострадали в Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах. В поселке Северный первого муниципалитета при атаке БПЛА на коммерческий объект были ранены два человека — оба госпитализированы. В селе Черемошное вследствие атаки FPV-дрона на автомобиль пострадали три мирных жителя: мужчина и женщина находятся в стационаре, еще один мужчина продолжит лечение амбулаторно.

В Шебекине из-за удара FPV-дрона по легковому автомобилю пострадал мужчина, он находится на стационарном лечении. Из-за детонации еще одного дрона был ранен другой мирный житель, его отпустили домой. В результате взрыва второго БПЛА пострадали два человека: один госпитализирован, второй продолжит лечение амбулаторно. В селе Новая Таволжанка вследствие удара беспилотника по электровелосипеду ранен мужчина, он находится в больнице. Из-за сбития еще одного FPV-дрона пострадал еще один мирный житель, ему также потребовалось стационарное лечение. Кроме того, в Шебекинскую центральную райбольницу обратился мужчина, получивший акубаротравму при атаке БПЛА в Шебекине 24 октября, он продолжит лечиться дома.