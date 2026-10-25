До шести выросло количество пострадавших при ракетной атаке на Липецкую область
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов опубликовал уточненную информацию о пострадавших при ракетном ударе по промзоне в Ельце. Всего за медицинской помощью обратились шесть человек. Ранее также сообщалось о гибели охранника предприятия.
Изначально глава региона рассказывал о раненой женщине, однако после проверки спецслужбы уточнили, что речь идет о мужчине. Он работает на предприятии термистом. Как уточнил господин Артамонов, ему в бедро попал металлический осколок размером с абрикосовую косточку. Мужчине провели операцию, сейчас он находится в сознании и идет на поправку.
У еще двоих пострадавших диагностировали отравление продуктами горения. У сотрудницы предприятия обострилось хроническое заболевание — ей оказали помощь дома. Два человека получили поверхностные ранения. После получения медпомощи они отказались от госпитализации.
Говоря о последствиях ракетной атаки, губернатор уточнил, что возникший пожар локализован. Также стало известно о повреждении нескольких объектов промзоны, фасадов ряда жилых домов и здания Елецкого медицинского колледжа.