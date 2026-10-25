До шести выросло количество пострадавших при ракетной атаке на Липецкую область

Изначально глава региона рассказывал о раненой женщине, однако после проверки спецслужбы уточнили, что речь идет о мужчине. Он работает на предприятии термистом. Как уточнил господин Артамонов, ему в бедро попал металлический осколок размером с абрикосовую косточку. Мужчине провели операцию, сейчас он находится в сознании и идет на поправку.