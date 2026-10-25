В Курской области 104 населенных пункта остались без света после атак ВСУ

За прошедшие сутки на территории Курской области сбили 174 БПЛА разных типов. По отселенным районам 47 раз ударили артиллерией, 11 раз взрывные устройства сбрасывали с беспилотников. В Хомутовском районе поврежден объект энергетики, без электроснабжения остались 104 населенных пункта — около 11 тыс. человек. Об этом 25 октября рассказал губернатор Александр Хинштейн.