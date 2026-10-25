В Курской области 104 населенных пункта остались без света после атак ВСУ
За прошедшие сутки на территории Курской области сбили 174 БПЛА разных типов. По отселенным районам 47 раз ударили артиллерией, 11 раз взрывные устройства сбрасывали с беспилотников. В Хомутовском районе поврежден объект энергетики, без электроснабжения остались 104 населенных пункта — около 11 тыс. человек. Об этом 25 октября рассказал губернатор Александр Хинштейн.
«Восстановительные работы начнутся, как только позволит оперативная обстановка»,— отметил глава региона.
По информации губернатора, в селе Козыревка Большесолдатского района ранен 30-летний мужчина в результате атаки FPV-дрона на автомобиль. У пострадавшего диагностированы ушибленные раны лица, затылка и поясницы. Мужчину доставили в Курск для оказания необходимой помощи. Погибших за прошедшие сутки нет.
Всего, по данным Минобороны РФ, минувшей ночью дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 532 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Черноземье, помимо Курской области, дроны сбивали в Белгородской, Воронежской, Липецкой и Орловской областях.
Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Белгород ночью подвергся массированной атаке беспилотников. Погиб мирный житель, еще 14 человек получили ранения. Восемь раненых находятся на стационарном лечении в больницах города.