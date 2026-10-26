Чиновника взяли за «Жилые кварталы»

Ильхам Ширалиев получил два высших образования в Нижнем Новгороде. До 2016 года работал в подразделениях ФССП и Минюста Москвы и Нижегородской области. Затем перешел на работу в Свердловскую область, которую с 2012 по 2025 год возглавлял губернатор Евгений Куйвашев. Ильхам Ширалиев в разное время занимал посты директора контрольного департамента губернатора и правительства региона, заместителя руководителя администрации губернатора, в 2022 году возглавил региональный департамент противодействия коррупции и контроля. В отставку ушел после того, как на посту губернатора Евгения Куйвашева сменил Денис Паслер.