Чиновника взяли за «Жилые кварталы»
Экс-главу антикоррупционного департамента на Урале арестовали за взятки
Советский районный суд Нижнего Новгорода отправил в следственный изолятор до 14 декабря бывшего начальника департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхама Ширалиева по обвинению в получении крупной взятки (ч.6 ст.290 УК РФ). По данным «Ъ-Урал», следствие считает, что он получил 9 млн руб. от учредителя «Жилых кварталов» Саррафа Мамедова за помощь в заключении муниципальных контрактов. Самого взяткодателя сейчас судят за хищение около 90 млн руб. на жилье для детей-сирот.
Экс-главу департамента по борьбе с коррупции Свердловской области Ильхама Ширалиева задержали 20 октября в Нижнем Новгороде, где он проживал после отставки в сентябре 2025 года. Вскоре Советский районный суд Нижнего Новгорода отправил его в СИЗО до 14 декабря.
Ильхам Ширалиев получил два высших образования в Нижнем Новгороде. До 2016 года работал в подразделениях ФССП и Минюста Москвы и Нижегородской области. Затем перешел на работу в Свердловскую область, которую с 2012 по 2025 год возглавлял губернатор Евгений Куйвашев. Ильхам Ширалиев в разное время занимал посты директора контрольного департамента губернатора и правительства региона, заместителя руководителя администрации губернатора, в 2022 году возглавил региональный департамент противодействия коррупции и контроля. В отставку ушел после того, как на посту губернатора Евгения Куйвашева сменил Денис Паслер.
По данным «Ъ-Урал», ему предъявлено обвинение в получении взяток на общую сумму 9 млн руб. (ч.6 ст.290 УК РФ) от учредителя компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова. Якобы Ильхам Ширалиев добивался, чтобы областной Фонд жилищного строительства преимущественно заключал муниципальные контракты на приобретение квартир преимущественно с ним.
По словам источника «Ъ-Урал», в 2020–2024 годах фонд заключил с «Жилыми кварталами» более 190 контрактов на общую сумму свыше 1 млрд руб. Пока неизвестно, признал ли Ильхам Ширалиев вину и какие дал показания.
Сарраф Мамедов уже фигурировал в уголовном бывшего мэра Дегтярска (Свердловская область) Вадима Пильникова, осужденного в прошлом году на 10 лет колонии строгого режима за два эпизода получения взяток (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, экс-чиновник получил 4,4 млн руб. от Саррафа Мамедова, чья компания с 2020 года заключила муниципальные контракты по расселению аварийного жилья.
Согласно обвинению, бывший мэр не обращал внимание на многочисленные нарушения в ходе приемки работ, отдавая «Жилым кварталам» приоритет при заключении контрактов.
Посредником считается бывший заместитель министра по социальной политике Свердловской области, сын советника губернатора Анатолия Гайды Сергей Гайда. А все работы проходили под контролем экс-министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, позже приговоренного к пяти годам условно по обвинению в получении 981 тыс. руб. взяткой (ст.290 УК РФ) за общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов в сфере проектирования водоснабжения.
По уголовному делу о даче взятки Вадиму Пильникову Сарраф Мамедов был осужден Кировским райсудом Екатеринбурга на два года колонии строгого режима. Пока он был в колонии Октябрьский райсуд Екатеринбурга взыскал с него и других фигурантов уголовного дела Вадима Пильникова 500 млн руб. По данным «Ъ-Урал», надзорное ведомство вернуло ту сумму, которая была потрачена по муниципальным контрактам Дегтярска, которые заключались заведомо в коррупционных интересах.
В 2026 году под следствие попали экс-глава свердловского Фонда жилищного строительства Оксана Вохминцева и ее подчиненная Наталья Павлухина, которые, по версии следствия, вместе с учредителем «Жилых кварталов» Саррафом Мамедовым искусственно завышали стоимость жилья для детей-сирот в Нижнесергинском районе через публикацию фиктивных объявлений, чтобы позже заключать госконтракты по завышенным ценам.
По итогу был заключен 21 контракт на общую сумму свыше 175 млн руб., а разница между фактической ценой и искусственной составила около 90 млн руб.
По данным «Ъ-Урал», Сарраф Мамедов на стадии следствия вину якобы признал, но на первом заседании суда отказался от этих слов.