В Свердловской области назначили главу департамента по борьбе с коррупцией

Директором департамента противодействия коррупции Свердловской области назначен Ильхам Ширалиев, возглавлявший ведомство и в прежнем составе правительства региона. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Ильхам Ширалиев получил два высших образования в Нижнем Новгороде. До 2016 года работал в ФССП и Минюстах Москвы и Нижегородской области. Затем перешел на работу в Свердловскую область, где в разное время занимал посты директора Контрольного департамента губернатора и правительства региона, замруководителя администрации губернатора, а также директора Департамента противодействия коррупции и контроля.

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